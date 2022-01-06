من أبرز الفواكة في فصل الشتاء هي البرتقال، المندلينا، الكيوي، الفراولة، المانجا، القشطة، جريب فروت، التفاح، الموز، الرمان، الكاكا.

تعتبر الفواكه من أفضل الوسائل الطبيعية لإنقاص الوزن وحرق الدهون لأنها قليلة السعرات الحرارية وتحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف تحارب الدهون وتنقص الوزن بطريقة صحية.

ومن أهم فوائد الفواكة تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب وخاصة الجلطات، والسكري، وتساعد على خفض الكولسترول وخفض القدرة على امتصاص الكربوهيدرات، الوقاية من الإنفلونزا ونزلا البرد، وأيضاً الوقاية من الأمراض السرطانية، وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر تكون الحصوات داخل الكلى.

4 أنواع من الفواكة الشتوية تنقص الوزن وتحرق الدهون بسرعة

البرتقال

البرتقال هو فاكهة حمضية مشهورة في موسم الشتاء، ويعتبر البرتقال مصدر ضروري لفيتامين سي، وهو من الفيتامينات الأساسية لتعزيز مناعتك و الحفاظ على صحتك، وهو من الفواكة المنخفضة للغاية في السعرات الحرارية وخالية من الدهون أيضاً.

يعمل البرتقال على تقوية جهاز المناعة، فهو غني بفيتامين ج الذي يحمي الخلايا عبر مقاومة الجذور الحرة التي تسبب أمراضًا مزمنة، مثل: السرطان، وأمراض القلب، ويحتوي البرتقال أيضاً على السكريات البسيطة التي تزود الجسم بالطاقة، مما يجعله من أغذية الرياضيين المميزة.

التفاح

إن الألياف الموجودة في التفاح تساعد على حركة الأمعاء بسهولة و الوقاية من الإمساك الذي يشكو منه كثيرون ممن يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، كما أنها تساعد على تقليل مستوى الكولسترول في الدم و السيطرة على مستوى السكر. التفاحة متوسطة الحجم تحتوي على أقل من 100 سعر حراري معظمها من الكربوهيدرات، و بما أن هذه السعرات مختلطة بالألياف فيتم هضمها و امتصاصها ببطء ما يزيد من الإحساس بالشبع.

ويحتوي التفاح على كميات جيدة من الألياف، مضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج، إضافة إلى البوتاسيوم، ما يعمل على الحفاظ على صحة القلب ومستوى ضغط الدم الطبيعي، والتقليل من نسبة حدوث المضاعفات على القلب.

يساعد التفاح في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك لدوره المقترح في الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر المستطاع، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية، ويتميز التفاح في غناه بالعديد من الفيتامينات التي تعود على صحتك بالفائدة، فهو يحتوي على كميات جيدة من البيتا كاروتين، وفيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية القوية، والمهمة لمقاومة الأمراض والالتهابات، ووالوقاية من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي.

الجريب فروت

الجريب فروت من الحمضيات الشتوية التي يعمل على انخفاض نسبة الدهون في الجسم وحجم الخصر وضغط الدم وهو من الفواكه المنخفضة في السعرات الحرارية ولكنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف و مضادات الأكسدة.

يحتوي الجريب فروت على العديد من المغذيات التي تلعب دور مهم في السيطرة على ضغط الدم وتعزيز صحة القلب مثل: الليكوبين، وفيتامين ج، والألياف الغذائية، والكولين، والبوتاسيوم، ويحتوي على الجريب فروت الأحمر بشكل خاص يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الدهون في الدم وخاصة الدهون الثلاثية، ويساهم في تعزيز الهضم وصحة الجهاز الهضمي لأنه يحوي كمية عالية من الألياف والمياه، مما يحمي من الإمساك ويسهل عملية التخلص من السموم والفضلات من الجسم.

يدخل الجريب فروت في عملة تشكيل الكولاجين، ويعتبر أحد المواد المضادة للأكسدة والتي تحافظ على صحة الجلد والبشرة، ويساعد على مقاومة العوامل التي قد تؤدي لتلف الخلايا كما في حالة التعرض لأشعة الشمس، ويساهم في الحد من التجاعيد، يعمل على تحسين البشرة والجلد

ويحتوي الجريب فروت على فيتامين أ الذي يعرف بفيتامين الجمال.

الموز

الموز من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية، حيث أن 100 غرام منه تحتوي تقريبًا على 89 سعرة حرارية، الموز تعتبر من الفواكة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث تزود الجسم بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والعديد من مضادات الأكسدة، يساعد الموز أيضاً على تقليل مستويات القلق و التوتر، كما أنه من الفواكه المشبعة التي ستجعلك تبتعدين عن تناول الأطعمة غير الصحية بحثاً عن الشبع بين الوجبات.

الموز من المصادر الغنية بفيتامين ب6 والضروري لسلامة الأعصاب والوقاية من فقر الدم ويحافظ على صحة القلب والشرايين، ومهدىء للأعصاب ويساعد على التقليل من الكابة لأنه يحتوي على مادة التريبتوفان ويقوم الجسم بتحويل المادة المذكورة لما يعرف بهرمون السعادة في الجسم والذي يساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج.

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