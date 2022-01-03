بروز البطن أو ما يسمى الكرش قد يسبب إجراجاً عدا أنه مشكلة صحية تتسبب في مضاعفات صحية أخرى مستقبلاً، للتخلص من الكرش يجب اتباع نظام غذائي متوازن، تمارين المقاومة وتمارين الكارديو، وكلما ارتفعت نبضات القلب كلما زاد حرق للدهون.

مشروبات لازالة الكرش في أسبوع

الماء

من فوائد الماء أنه يعزز عمليات حرق الدهون في الجسم، ويساهم الماء في زيادة الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة وبالتالي التقليل من كميات الطعام المتناولة والمساعدة في خسارة الوزن، ويساهم في إزالة الكرش إذا كان سببه احتباس السوائل في البطن، فشرب المياه بكميات كافيه سيساعد في إعادة توازن السوائل في الجسم وإزالة نفخة البطن الناتجة عن احتباسها.

وحسب الدراسات إن شرب الماء لا يسبب بروز البطن مهما اختلف الوقت الذي تم تناوله فيه سواء تم تناول الماء خلال تناول وجبة الطعام، أو قبل الطعام أو بعده، وكذلك مهما اختلفت كمية الماء، ولا يمكن أن يؤثر في الوزن أو حتى في زيادة حجم البطن.

ومن فوائد الماء أنه يساعد على مد المرء بالإحساس بالشبع، خصوصاً إن كان بكمية مدروسة، وبالتالي يساعد في خفض الوزن، فالماء في كل الأوقات مفيد وصحي ويرطب الجسم.

يساعد خل التفاح على التخلص من الكرش والدهون الزائدة في منطقة البطن، ويعمل خل التفاح على الشعور بالشبع ويساعد على التقليل من الوزن وإذابة الدهون، ويساعد خل التفاح أيضاً على تحسين التمثيل الغذائي والتقليل من إنتاج الكبد للمواد الدهنية والسكرية، ويساعد على التقليل من تخزين الدهون ويحمي من السمنة المفرطة.

يحتوي خل التفاح على أحماض أمينية مثل حمض الخليك يعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة وأيضاً على نسبة جيدة من البوتاسيوم الذي يُخلّص الجسم من السموم، يحرق خل التفاح كمية كبيرة من الدهون المتراكمة مما يؤدي للتخلّص من الوزن الزائد بسرعة كبيرةٍ ولكن يجب مراعاة عدم استخدامه من قبل الأشخاص المصابين بحرقة في المعدة أو زيادة في نسبة الحموضة ويتمّ الاستفادة منه بعدة طرق مخلتفة كإضافة القليل منه إلى كوب من الماء الفاتر وشربه على الريق قبل تناول وجبة الفطور أو بتناوله مع الخبز أو بإضافته إلى سلطة الخضار أو أي نوع سلطة أخرى.

الشاي الأخضر يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد بدورها على رفع معدل التمثيل الغذائي وزيادة أكسدة الدهون، إضافة إلى تقليل مقاومة الأنسولين في الجسم، مادة الكاتشين والتي تسمى يبيغالوكاتشين غالاتي الموجودة في الشاي الأخضر تلعب دور مهم في عملية إنقاص الوزن وتذويب الدهون المراكمة في الجسم، خاصة دهون الكرش.

ان كنت تريدين خسارة الوزن في اسبوع عليك شرب الشاي الأخضر ﻿3 مرات﻿ خلال اليوم الواحد وذلك قبل تناول الطعام أو بعد تناول الطعام بـ 30 دقيقة أو 60 دقيقة، ويمكنك إضافة الزنجبيل إلى الشاي الأخضر لأنه يساعد على خسارة الوزن كما هناك طرق عديدة لتحضير شاي الأخضر للتنحيف.

يتميز الشاي الأخضر بقدرته الكبيرة على على تنحيف الجسم وفقدان الوزن في أقل وقت ممكن، ويتميز بقدرته على حرق الدهون والحصول على الوزن المثالي، كما يعمل الشاي الأخضر على زيادة معدل التمثيل الغذائي، ويزيد الشاي الأخضر من شعور الإنسان بالشبع، كما أنه يعد مدر قوي للبول. لذلك فيجب تناول كميات كبيرة من الماء حتى لا يتسبب ذلك في حدوث جفاف للجسم.

شرب عصير الليمون يساهم في تعزيز عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم مما يشجع عملية نزول الوزن، وتعد عادة شرب الماء الدافئ مع الليمون صباحاً مساعدة في امتلاء المعدة وزيادة الاحساس بالشبع بأقل سعرات حرارية، وزيادة رطوبة الجسم ومدخول المياه له مما يساهم في إنقاص الوزن وتنحيف البطن وإزالة الكرش.

يعتبر الماء مع الليمون غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع أمراض السرطان، قد يساعد محتوى فيتامين سي العالي في تعزيز مناعتك وتعزيز امتصاص الحديد.

ومن فوائد الليمون أنه مليء بفيتامين C ويلعب دور مهم في تعزيز مناعتك يمكن أن يساعد ماء الليمون في حماية جسمك من العديد من أوجه القصور في جهاز المناعة والتأكد من أن جسمك يبقى بصحة جيدة ولياقة دائمًا.

الليمون يمتلك خصائص قوية مضادة للبكتيريا وأن استهلاك ماء الليمون في الصباح سيضمن بقاء جسمك خاليًا من العدوى ويحتوي الليمون على كميات عالية من البكتين التي يمكن أن تفعل المعجزات لصحة القولون.

الزنجبيل

الزنجبيل المطحون يساعد على زيادة معدل الأيض واستخلاص المواد المفيدة وإبعاد المواد الضارة إلى خارج الجسم، ويعمل على شد البطن والتخلص من ترهل الكرش، ويحمي الزنجبيل المعدة والأمعاء من التلبكات التي قد يسببها الطعام غير الجيد، وكما يحفز الأمعاء على الحركة السريعة لعلاج أي حالات للامساك المزمن.

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من الزيوت الطيارة وعلى مضادات الأكسدة التي تحجب نمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم، ومن فوائد الزنجبيل للكرش أنه يحفز ويحسن عملية الهضم يسهل حركة المعدة والأمعاء؛ لذلك يجب تناول شاي الزنجبيل كل يوم على الريق، ويضبط الزنجبيل الشهية ويزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة ويقلل أيضاً كمية الوجبات الغذائية التي يتناولها الشخص، ويقلل من التوتر المسبب للسمنة ويعالج الخلل في الهرمونات، وينظم مستوى السكر والدهون الثلاثية والكولسترول في الدم، يعزز من معدل عملية التمثيل الغذائي ويسرع عملية إذابة السعرات الحرارية في الجسم.

نظام غذائي لإزالة الكرش للنساء

التوقف عن السكريات

تقليل الملح

شفط البطن

شرب القرفة والزنجبيل

تناول الألياف القابلة للذوبان

تناول حمية غنية بالبروتين

تقليل مستويات التوتر

الحصول على النوم المريح

رجيم الكرش في يومين

شرب الماء على الريق لطرد السموم من الجسم.

ممارسة الرياضة يومياً

الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية.

تناول الخضار والفواكة

تجنب السكريات والزيوت المشبعة

عند المشي حاول أن تشفط بطنك لشد العضلات

شرب الاعشاب مثل القرفة، الشاي الأخضر، اليانسون، الكمون والزنجبيل.

تمارين الكرش

تمرين البطن المسطح

تمرين الكرانش Crunches

تمرين حمل الأثقال

سكوات

نظام غذائي لتنحيف البطن والخصر

إدخال البروتينات الخالية من الدهون في الوجبات مثل الدجاج، الديك الرومي، السمك، الفاصوليا، العدس والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم لتسريع عملية الهضم.

إدراج الخضار والفواكه كالأفواكادو مع كل وجبة رئيسية لتسهيل عمل الأمعاء.

تناول الحبوب الكاملة كالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة و الارز الاسمر لمحاربة الدهون في البطن.

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