البوابة - هل تبحثين عن إطلالات رسمية مناسبة لمكان العمل؟ اخترنا لك مجموعة من الأزياء الملائمة للعمل والمناسبات الاجتماعية الرسمية المستوحاة من إطلالات أميرات أوروبا، وعلى عكس ما تتوقعه فهذه الإطلالات ذات أسعار معقولة جداً. يمكنك الاستعانة ببعض التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تحول إي إطلالة بسيطة إلى إطلالة ملوكية. كل ما عليك عمله هو اختيار اللون والقصة المناسبة التي تناسب شكل جسمك، مع إضافة اكسسوارات ملائمة بسيطة وأنيقة. أغلب الأميرات يخترن مجوهرات ماسية رقيقة وناعمة مع أحذية مريحة مناسبة لطبيعة العمل.

4 إطلالات رسمية مستوحاة من أميرات أوروبا

الأميرة ماري، زوجة ولي عهد الدنمارك



ارتدت طقم جاكيت وبنطلون توكسيدو باللون الأخضر من العلامة التجارية الإسبانية زارا.

ونسقت معه حقيبة يد جلدية تان "ريكي" من العلامة التجارية رالف لورين. كما اختارت حذاء كعب عالي من ميزون فالنتينو جلد أخضر.

مع نظارات من العلامة الإيطالية غوتشي.

أما القلادة فكانت من مجوهرات هالبرشتات كوبنهاغن قلادة بحرف صغير من الذهب عيار 18 قيراط مع الحرف الأول من زوجها "F"

وعقد من الذهب عيار 18 قيراطًا مع الألماس بالأحرف الأولى لأطفالها الأربعة C ، I ، V ، J من مجوهرات جولي ساندلاو الجميلة.



الأميرة صوفيا، زوجة الأمير كارل فيليب، دوق فارملاند السويد:



ارتدت سترة باللون الأزرق البودرة 2nddayofficial "Chrissy" وبنطلون من نفس اللون.

حقيبة كلتش مصنوعة من الخيزران باللون الرمادي من العلامة التجارية palmgrens1896.

حذاء كلاسيك رمادي شمواه من العلامة التجارية stinaa.j Denise.



أميرة ويلز كاثرين ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني ويليم

ارتدت سترة باللون الأصفر الفاتح من العلامة التجارية lkbennettlondon "Mya"

بلوزة باللون الأبيض

بنطلون من العلامة التجارية "ألكسندر ماكوين" بقصة ضيقة باللون الأبيض

حقيبة يد فيكتوريا بيكهام "كوينك" باللون الابيض

حذاء رياضي من الجلد من العلامة التجارية 'Esplar' veja

حلقات الماسية قابلة للفصل من الذهب الأبيض مع كمثرى ماسية من مجوهرات إميلي مورتيمر "هيرا"



الأميرة كلير لوكسمبورج، زوجة الأمير فيليكس



ارتدت جاكيت من الصوف والكريب باللون الأزرق البحري من العلامة التجارية الأمريكية رالف لورين.



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