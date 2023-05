البوابة - الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية تحتفل بتخرج الاميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية من قسم بكالوريوس علم الأثار.

وبهذه المناسبة نشرت الملكة عبر صفحتها الشخصية على تطبيق انستغرام صورة لها مع الأميرة سلمى وهي ترتدي ثوب التخرج الخاص بالجامعة وارفقته بعبارات التهنئة: "فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس - مبارك حبيبتي" وأضافت نصاً باللغة الإنجليزية:

(So proud to celebrate my Salma’s graduation yesterday from the University of Southern California. I can’t wait to see what you do next. Congratulations!)

إطلالة الملكة رانيا العبدالله في حفل تخرج الأميرة سلمى

حفل تخرج الأميرة سلمى عبدالله الثاني

واختارت الملكة رانيا لهذه المناسبة العزيزة فستان من الساتان بحزام فيرا من المصمم الأمريكي براندون ماكسويل باللون الهني ديو الأصفر الباستيل الهادئ مع حزام للخصر من نفس اللون. وتمتاز هذه الإطلالة الأنيقة بقميص ذو قصة كلاسيكية مصنوع من قماش الساتان الفسكوزي اللامع بحزام عريض. في حين ارتدت الأميرة سلمى ثوب التخرج الخاص بالجامعة وزينته بعلم المملكة الأردنية الهاشمية التي بدت فخورة جداً بوجوده على وشاح الجامعة.

وكان الديوان الملكي قد أعلن صباح الأربعاء 10/5/2023 عن مغادرة جلالة الملك عبدالله الثاني المملكة الأردنية في زيارة قصيرة للولايات الأمريكية لمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني حفل التخرج. ونحن كفريق البوابة نتمنى لها التوفيق والنجاح في حياتها العملية والمهنية.

الأميرة سلمى نجاحات عسكرية عديدة

الأميرة سلمى عبدالله الثاني من مواليد 26 سبتمبر عام 2000، وهي أميرة أردنية والابنة الثانية لملك الأردن الحالي عبدالله الثاني بن الحسين، والدتها الملكة رانيا العبدالله. يمكن التعرف على أبرز 3 حقائق حول نجاحها كما يلي:

حققت نجاحات عسكرية عديدة فهي خريجة أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة في 2018.

قام والدها بتسليم الأميرة سلمى جناح الطيران في قصر الحسينية في عام 2020.

اجتازت الاميرة سلمى عبدالله الثاني التدريب كطيار على طائرات الجناح الثابت.

المصدر: صفحة إنستغرام الملكة رانيا العبدالله / براندون ماكسويل

الملكة رانيا العبدالله في إطلالة عصرية مع كنتها الآنسة رجوة

إطلالة رجوة خطيبة ولي عهد الأردن بالبدلة الوردية من زارا