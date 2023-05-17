البوابة - نحن نحب ألوان وطبيعة مدينة برشلونة الإسبانية الساحرة . فهي مدينة لا مثيل لها في الشمال الإسباني. ومع ذلك، تعد مدينة برشلونة الإسبانية واحدة من أغلى المدن في العالم ، لذلك نعلم أنك ستقدر هذه الطرق السهلة التي جمعناها لمساعدتك في توفير اليورو عندما تكون في هذه المدينة الكاتالونية الرائعة.

4 استراتيجيات بسيطة للتوفير عند زيارة برشلونة





1. اختر المواصلات العامة بدل التاكسي



يعد الوصول من مطار برشلونة إلى وسط المدينة أمرًا مكلفًا - إذا كنت تأخذ سيارة أجرة. بدلاً من ذلك ، اختر وسائل النقل العام الانسب. هناك خيار الحافلة والمترو والقطار. حدد اختيارك بناءً على مكان إقامتك.



2. تمشى في المدينة



بمجرد أن تستقر في الفندق، اذهب في جولة على الاقدام في برشلونة ؛ سيساعدك هذا على التعرف على الكثير من المعالم التاريخية في المدينة. هناك أيضًا جولة مجانية بالدراجة الهوائية. تذكر اخذ خريطة ارشادية. تابع الدليل السياحي للمدينة للتعرف على الأحداث المجانية الأخرى في المدينة ؛ أضف هذه إلى خط سير الرحلة الخاص بك. أبقِ عينيك وأذنيك مفتوحتين لمشاهدة الأفلام المجانية على الشاطئ والأحداث الموسيقية وحفلات الشوارع. ولا تفوت فرصة الاستمتاع بمشاهدة الأعمال المعمارية لمهندس المدينة الأكثر شهرة Gaudi - ومن بينها Casa Batlló و La Sagrada Familia .



3. قم بزيارة المتاحف يوم الأحد



إذا كنت تحب الفن والثقافة ، فإن مدينة برشلونة ستسعد قلبك وعيونك بمتاحفها العديدة ، ومن بينها متحف التاريخ الكاتالوني ، ومتحف برشلونة التاريخي ، ومتحف MNAC الوطني للفنون الكاتالونية ، ومتحف بيكاسو. كل هذه المتاحف مجانية في أول أحد من كل شهر. متحف بيكاسو ، على وجه الخصوص ، يحظى بشعبية كبيرة بحيث يجب عليك حجز مكانك مسبقًا. كما يتوفر الدخول المجاني أيام الخميس من الساعة 6:30 مساءً حتى 9:30 مساءً.



4. تناول الطعام في الأماكن المناسبة



تجنب تناول العشاء في الأماكن السياحية مثل شارع La Rambla وشارع Passeig de Gracia ؛ بدلاً من ذلك ، ابحث عن المزيد من المطاعم "المحلية" في مناطق مثل سانتس برولم سيك ، حيث تكون الأسعار معقولة والطعام أكثر أصالة أيضًا. اختر أيضًا شراء الطعام من الأسواق المجاورة حيث ستجد مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة المحلية والمنتجات الطازجة. أحد أشهر هذه الأسواق هو سوق بوكويريا، ولكن نظرًا لكونه سياحيًا، فهو أيضًا مكلف. الأكشاك الموجودة في الخلف أكثر ملاءمة للميزانية.

من الأماكن الجيدة الأخرى لشراء الفواكه الطازجة والأجبان والخضار والفاكهة الأسواق المحلية في جراسيا وسان أنتوني وبالقرب من كاتدرائية سانتا كاترينا. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تقيم في شقة مفروشة.



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