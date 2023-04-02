البوابة - هل واجهت مشكلة الحليب المحروق في السابق واضطررت إلى التخلص منه بسبب رائحته الكريهة؟ بغض النظر عن مدى حذرنا أثناء غلي الحليب، أحياناً يمكن أن ينتهي الأمر بفوران الحليب وانسكابه خارج الإناء أو التصاقه بقاع القدر واحتراقه. فماذا نفعل هل نتخلص منه أم نقوم بإعادة استخدامه بطرق ذكية.

4 حيل ذكية لإصلاح الحليب المحروق

لماذا يجب تجنب تناول الحليب المحروق؟



في بعض الأحيان ، عندما يحترق الحليب ، يكتسب رائحة الحرق مما يجعله غير صالح للاستعمال. يحدث هذا عندما يترك الحليب على الغاز لمدة أطول. لن يجعلك تناول الحليب المحترق مريضًا ، لكن الرائحة الحارقة يمكن أن تترك طعمًا سيئًا في فمك بسبب رائحة الدخان واللون المصفر. يعتبر تناول الحليب المحروق وفقًا للأيورفيدا أمرًا محظوراً لأنه قد يؤثر على الهضم. ومع ذلك ، هناك طرق بسيطة لإصلاح الحليب المحروق واستخدامه بحكمة. تأكد من تجنب تبريد الحليب لأن هذا سيقلل فقط من فعالية الحليب ويفسده بشكل أسرع.

1. انقل الحليب إلى وعاء آخر

انقل الحليب المتبقي إلى وعاء مختلف فوراً، فهذا يساعد على تقليل الرائحة النفاذة والطعم المتفحم. ويمكن أن يعاد استخدامه بالنظر إلى حالته.

2. اعمل على تحسين الذوق

طريقة أخرى سهلة لتحسين الطعم هي إضافة أعواد القرفة إلى الحليب المحترق. إضافة القرفة إلى الحليب الدافئ ، يضيف حلاوة خفيفة ويعزز طعم الحليب .

3. اصنع الحلويات

نعم ، قد يبدو هذا غريبًا ، لكنه طريقة ممتعة لإعادة استخدام الحليب المحروق. يمكنك تحضير الحلويات من الحليب المحترق من خلال خلطها مع البهارات العطرية أو الشوكولاتة أو الفواكه الطازجة وتحضير الحلويات السريعة في المنزل.

4. إصلاح الرائحة

المشكلة الرئيسية في الحليب المحروق هي رائحته النفاذة والطريقة البسيطة لإصلاح ذلك هي غلي الحليب مع 2-3 حبات هيل. لن يؤدي ذلك إلى إبراز الطعم الجديد فحسب ، بل سيزيل الرائحة واللون المصفر في نفس الوقت.

وصفة خاصة لعلاج مشكلة الحليب المحترق

قم بتحميص 1 ورق غار ، 1 هيل أسود ، 1 هيل أخضر و 2 قرنفل في مقلاة. بمجرد أن تسخن ، اسكبي المكونات المحمصة في الحليب. دعيها تعمل بسحرها لمدة 4 ساعات على الأقل. سوف تجد أن الرائحة النفاذة قد تم تمويهها بشكل صحيح بواسطة الخليط وأصبح الحليب ممكنًا للاستهلاك.

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