4 خطوات للاعتناء بشعر طفلك 

الطفل يحتاج إلى العناية الكاملة للمحافظة على صحته وسلامته منذ ولادته وحتى يبلغ، الأمر الذي يدفع الأمهات إلى تكثيف اهتمامهن بأطفالهنّ من كل النواحي، سواء من ناحية الغذاء، أم النوم، أو نظافة الجسم والشعر، علماً أن شعر الطفل أيضاً يحتاج إلى عناية خاصّة، نظراً لأنه يكون خفيفاً أحياناً، ولوجود القشرة فيه، وأحياناً بسبب جفافه.

وفي هذا المقال نقدم لكم خطواللاعتناء بشعر طفلك:

1- تسريح الشعر

- تمشيط شعر الطفل بفرشاة شعر ناعمة، وذلك للتخلّص من القشور، ولإزالتها، ثم شطف شعر الطفل، ورأسه بنوع شامبو مصنوع خصيصاً للأطفال.

- السماح للطفل بتسريح شعره بنفسه حينما يكون قادراً على ذلك، حتى لا يصبح ذلك أمراً غير محبّب له.

- تضفير شعر الفتيات قبل النوم، منعاً لتشابكه، مع الحرص على عدم شده، خاصةً من المقدمة، وترطيبه بالزيوت الطبيعيّة، وشدّه بربطة مطاطية لا تضغط عليه كثيراً.

2- غسل الشعر

- المحافظة على نظافة شعر الطفل، وتفتيشه بشكلٍ دوري لضمان عدم انتقال القمل إليه، واستعمال الشامبو أثناء غسله، وعدم الاكتفاء بالماء فقط.

- استعمال شامبو للأطفال، لأنها يحتوي على الكثير من الزيوت الضرورية لشعر الطفل، كما تكون نسبة الكيماويات فيه قليلة، علماً أنّها لا تلحق ضرراً بالعيون، ولا تسبّب الدموع.

- استعمال شامبو فيه بلسم عند تحميم شعر طفلتك، وذلك منعاً لتشابكه، كما يفضّل تجفيفه مباشرةً بعد شطفه، وعدم تعريضه للهواء؛ لأن ذلك يؤدّي إلى جفافه، وأثناء تسريحه ينبغي مسكه بيد، وتسريحه بالأخرى تجنّباً لشدّه بقوّة، إضافةً إلى تجنّب غسله قبل النوم خاصّةً خلال فصل الشتاء، مع ضرورة استخدام مشط غير حادّ الأسنان، وينصح أن يكون من الأدوات الخشبيّة.

3- قص الشعر

- تقصير شعر الطفلة وقصه كلّ شهر ونصف، مع ضرورة أن تكون القصة مناسبة لعمرها، ولنوع شعرها، فالقصّات متوسّطة الطول مثلاً غير ملائمة للشعر المجعّد؛ لأنّ مثل هذه القصات ملائمة لصاحبات الشعر الناعم، كما أنّ الشعر المنسدل والناعم يحتاج إلى غرة من الأمام لإبعاده عن العينين، ومنع إيذائهما.

- تقصير شعر الأطفال الذكور كل شهر.

4- صحة الشعر

- دهن فروة رأس الطفل خلال الليل بزيت الأطفال، أو بزيت الزيتون.

- تجنّب نزع القشور المتراكمة في فروة رأس الطفل؛ لأنّها قد تؤدي إلى إصابة فروة رأسه بالالتهاب.

- الاهتمام بصحة الطفل جيداً، وعدم إهمال راعيته، خاصّةً إذا كان شعره خفيفاً، وعدم الاكتفاء بالزيوت، أو بحمامات الكريم.

- تزويد الطفل بالعناصر الغذائية وبالفيتامينات اللازمة للمحافظة على كثافة شعره، ونعومته.

- تجنّب استعمال مستحضرات تصفيف الشعر والعناية به، مثل الجل؛ لأنها تضر بفروة رأسه، وتسبب له الحساسية.

- تجنّب صبغ الشعر للطفل وهو دون الخامسة عشر من عمره؛ لأن ذلك يضعف بصيلات شعره.

- تجنّب فرد شعر الطفل.

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