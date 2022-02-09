4 خطوات هامة للحفاظ على أموالك من منا لا يريد المال في حياته إذا لم يكن كشخص ثري فعلى الأقل ليعيش بشكل مريح. إذا كنت تقرأ هذا المقال ، فعليك أن تدرك أن إعادة المال إلى حياتك ليس بالأمر السهل ولكن المهم هو أن تؤمن بذلك ولا تشارك ما تفعله مع العالم من حولك. احتفظ به لنفسك وعندما تتدرب على الخطوات التالية ، ثق بها!

4 خطوات هامة للحفاظ على أموالك

نظف محفظتك

هذه أسهل طريقة للغاية يمكنك تجربتها من أجل إعادة تدفق الأموال إلى محفظتك. قم بتنظيف محفظتك ، وتخلص من قصاصات الورق الصغيرة وما إلى ذلك التي تحملها دون سبب. هذا يزيل كل العقبات التي تسد الطاقة ويسهل عودة الأموال. اخرج محفظتك وفكر في الطريقة التي تجعلك تشعر بها في الوضع الحالي. تخلص من البطاقات التي لا تعمل وما إلى ذلك. قم بتسوية الأوراق النقدية الخاصة بك وتنظيمها بالكامل. ضع أكبر ورقة عملات في المحفظة بمواجهتك وفكر في الأفكار الإيجابية.

4 خطوات هامة للحفاظ على أموالك

حدد بعض الأهداف

من المهم دائمًا إعطاء أموالك هدفاً. كن واضحًا في ذهنك فيما تريد أن تفعله بأموالك. كن محددًا جدًا في أفكارك. فكر في طلب شيء ما، ما كنت تبحث عنه ، إذا كانت هذه هي الطريقة التي تريد إنفاق المال بها. هذا يسمى طاقة المال ويجب أن يكون لها هدف دائمًا. بدون توجيه يمكن أن تضيع الأموال وتنتهي بالذهاب إلى أماكن لا ينبغي أن تذهب إليها مثل بعض الفواتير غير المتوقعة.

4 خطوات هامة للحفاظ على أموالك

الشكر والتقدير

يعد هذا من بين المكونات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال. يجب أن تقدر دائمًا ما لديك وأن تشعر بالامتنان لكل الوفرة التي لم تأتي بعد في طريقك. لكي يرسل لك الكون ما تريد ، من المهم أن تظهر أنك ممتن لنفسه. إذا كنت ترغب في تدوينها ، فقم بتدوينها.

4 خطوات هامة للحفاظ على أموالك

التأكيدات المالية

كلماتك مهمة جدًا في أي معادلة يتم استخدامها. يمكنهم تدمير أو خلق السحر في حياتك. لذلك يجب عليك اختيار كلماتك قبل التحدث بها بصوت عالٍ. عندما تريد إظهار المال ، استخدم التأكيدات الإيجابية لأنه بعد ذلك يمكنك اختيار كلماتك بحكمة ووعي. إنه يغير طريقة تفكيرك بطريقة أخرى ويتيح لك معرفة بالضبط ما تشعر به حيال المال. حتى في المواقف التي تعتقد فيها أن وضعك المالي صعب ، يجب أن تؤمن بحقيقة أنه مصدر غير محدود وسيظل موجودًا دائمًا من أجلك. نظف عقلك ، تخلص من المخاوف ، وتطلع إلى الإيجابي فقط.

المزيد:

علاقات البوابة: 7 نصائح لتحسين صحة دماغك

5 قواعد لجذب المشاعر الإيجابية إلى محيط عملك