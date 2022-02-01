5 قواعد لجذب المشاعر الإيجابية إلى محيط عملك إذا كنت تعمل في مكان قذر ومظلم ، وكنت تعلم أنك كنت تشعر بالتوتر ولا شيء يحدث بشكل صحيح ، فيجب عليك اتباع قواعد فنغ شوي هذه.

سوف تساعدك على جذب كل تلك المشاعر الإيجابية التي تحتاج إليها إلى مكان عملك ، ويجعلك تشعر بالرضا في نهاية اليوم.

5 قواعد لجذب المشاعر الإيجابية إلى محيط عملك

موقع المكتب

موقع مكتبك مهم جدًا وفقًا لفنغ شوي يجب وضعها في أبعد نقطة من مدخل غرفتك. يؤثر هذا على دوافعك وروحك لإنجاز عملك. يجب أن تواجه الباب الأمامي لمكتبك. منطق فنغ شوي هنا هو أنه عندما تواجه الباب الرئيسي ، فأنت ترحب بالفرص والمشاعر الجيدة. إذا كان ظهرك نحو الباب ، فستشعر بالقلق والتوتر لأنك لن تعرف من يدخل من الباب خلف ظهرك.

5 قواعد لجذب المشاعر الإيجابية إلى محيط عملك

حجم المكتب

يجب ألا يكون حجم مكتبك كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا. يجب أن يكون قادرًا على الاحتفاظ بجميع اللوازم المكتبية التي تحتاجها كل يوم. يقترح العديد من مصممي الديكور الداخلي الذين يتبعون فنغ شوي مكتبًا على شكل حرف L أو مكتب على شكل كلية.

5 قواعد لجذب المشاعر الإيجابية إلى محيط عملك

المعلقات الحائطية

إذا كنت ترغب في جذب المشاعر الإيجابية ، فقم بتزيين مكان العمل بأشياء وتحف ولوحات إيجابية وملهمة. تأكد من أن الألوان تجعلك تشعر بالرضا ولا تسبب أي نوع من التوتر. مثلا بعض الناس يشعرون بعدم الارتياح مع اللوحات باللون الأحمر.

5 قواعد لجذب المشاعر الإيجابية إلى محيط عملك

الضوء الطبيعي

تأكد من تدفق الكثير من الضوء الطبيعي في الغرفة التي تعمل بها. يجب أن تكون هناك نافذة مناسبة حيث يمكنك وضع الستائر. ولكن عندما تعمل ، اتركها مفتوحة حتى لا تكون غرفتك مظلمة تمامًا.

5 قواعد لجذب المشاعر الإيجابية إلى محيط عملك

النباتات

النباتات دائما موضع ترحيب. يضيفون نضارة إلى غرفتك أينما كنت. استخدم بعض نباتات تنقية الهواء مثل نبات المال أو نبات اليشم أو البونساي أو البوثو ضعها حيث يمكنها استقبال الضوء الطبيعي في الصباح.

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