4 طرق لتعقيم الأواني الزجاجية

قد تضيف بعض السيدات في أغلب الأوقات الكلور الى سائل الجلي، ظنًّا منهن أنها الطريقة المثالية في تعقيم ادوات الطهي و المائدة، بيد أن الطريقة المذكورة غير سليمة على الإطلاق، بخاصة أن الكلور يستخدم في تعقيم الأرضيات، والملابس، والشراشف... في الآتي، طرق تعقيم الأواني الزجاجية.

طرق تعقيم الاواني الزجاجية

• تحتاج عمليّة التعقيم، إلى عبوة من سائل الجلي وكوب من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من ملح الليمون وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم وملعقتان من ملح الطعام وكوب من الماء.

• تتمثل طريقة إعداد خليط التعقيم، في خلط المكونات المذكورة سالفًا، باستثناء سائل الجلي، في وعاء بلاستيكي عميق، مع الإشارة إلى أن عملية الخلط ستحدث الفوران من جراء تفاعل بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض.

• يترك الخليط في الوعاء، حتى يهدأ الفوران، فيضاف عندئذ سائل الجلي، مع التقليب جيّدًا بوساطة ملعقة خشب. يترك الخليط لبعض الوقت، مع التقليب مرّة أخرى، برفق، وذلك حتى يهدأ الفوران تمامًا.

وإذا لاحظتِ أن الخليط كثيف، فيجب إضافة بعض الماء، وعلى النقيض من ذلك إذا كان الخليط خفيفًا، فبالإمكان إضافة المزيد من ملح الطعام.

يصبّ الخليط في زجاجتين.

• تستخدم الوصفة في جلي أواني المطبخ، وتعقيمها، وتلميعها.

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