4 علاجات منزلية لتفتيح المنطقة الداكنة في الفخذين‎‎

يعاني العديد من الأشخاص من سُمرة منطقة الفخذين، وذلك بسبب وفرة إفراز الميلانين وهي مادة صبغية طبيعية يفرزها الجسم وتتحكم في لون البشرة.

عندما تلحظ مدى انتشار اللون الداكن بين الفخذين، يحب أن تدرك أنك تعاني من حالة تسمى "فرط التصبغ" حيث من الممكن أن تمتد الإصابة إلى أعلى منطقة الفخذين.

تعد ممارسة رياضة بشكل عام والمشي على وجه الخصوص، أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه الحالة. كما يستحوذ أصحاب الأوان الكبيرة والسمنة على نصيب الأسد من تغير لون أعلى الفخذ.

إلى جانب ذلك، هناك عوامل أخرى للإصابة بإسمرار البشرة، منها عدم التوازن الهرموني، والتعرض للشمس، وجفاف الجلد، تناول بعض الأدوية، وارتداء الملابس الضيقة، واضطراب الشواك الأسود، والسكري.

تعرف على بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة السمراء بفخذيك:

1- خليط زيت جوز الهند وعصير الليمون

يساعد خليط الليمون وزيت جوز الهند على مكافحة حالة فرط التصبغ، إلى جانب قدرة الخليط على ترطيب الجلد، ويستعمل بفرك الخليط على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالمياه.

2- فرك السكر

لمُقشر السكر فوائد قوية على إزالة الجلد الميت. ولصنعه اخلطي عصير الليمون الطازج مع السكر والعسل، وقومي بفرك الخليط برفق بالفخذين ثم اشطفيه بعد عدة دقائق.

3- مُقشر الزبادي ودقيق الشوفان

يُستخدم خليط من دقيق الشوفان والزبادي الذي يحتوي على حمض اللاكتيك كـ قناع لبشرة طبيعية، كما أنه يكافح الجلد الميت، ويُستخدم خليطه لمنطقة الفخذين، ويمرر بلطف على المنطقة المصابة، ويُترك لبعض الوقت ثم يغسل بالماء.

4- البطاطس

يعد فرك الجلد بالبطاطس علاج تقليدي قديم لتفتيح البقع الداكنة على الجلد. نظرًا لتوافر الكالسيوم، ببساطة خذي شريحة من البطاطس وافركيها على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

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