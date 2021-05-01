4 علاجات منزلية للتخلص من رائحة الإبط

في حين أن مزيل العرق أو مضاد التعرق يمكن أن يكون حلاً مؤقتًا للإبطين ذات الرائحة الكريهة في الصيف. إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الرائحة المحرجة للإبطين...

ولكن من المهم أيضًا معرفة ما الذي يثير رائحة الجسم فينا. تقوم البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد بتفتيت البروتينات عندما نتعرق وإطلاق المركبات الحمضية المميزة ، مما يؤدي إلى الرائحة النفاذة.

1. استخدم الملح الصخري

ضع بعض الملح الصخري في دلو مليء بالماء الفاتر. تخلط جيدا حتى تذوب ثم الاستحمام. له خصائص تطهير ويقضي أيضًا على العرق الزائد.

2. رش خل التفاح

خذ كوبًا من خل التفاح واخلطه مع نصف كوب من الماء. ضعه في زجاجة رذاذ واستخدمه كل ليلة على الإبط قبل النوم. اغسله بالماء الفاتر في الصباح.

3. استخدم البطاطا

قطعي شرائح رقيقة من البطاطا وافركيها على منطقة الإبط لمدة 30 دقيقة. اغسله بالماء وسوف تتلاشى رائحة الإبط.

4. ضع صودا الخبز مع الليمون

خذ ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز واخلطها مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون. اصنع عجينة. دلكي الخليط على الإبط لمدة 10 دقائق بحركة دائرية. يغسل بالماء.

5. استخدم عصير الطماطم

امزج عصير الطماطم مع عصير الليمون. ضعي الخليط لمدة 10 دقائق حول الإبطين ثم اغسليه بالماء البارد.

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