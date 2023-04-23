البوابة - الطلاق قرر صعب خصوصاً إذا لم يكن هناك مؤشرات أو دلائل تشير إلى حدوثه. إذا كنتِ تشعرين بأن علاقتك يشوبها التوتر ولتجنب مثل هذا السيناريو في علاقتك ، تعالي نتعرف على هذه العلامات المؤكدة التي قدمها دكتور الصحة العقلية ومستشارة العلاقات الزوجية جون جوتمان، والمؤسس المشارك لمعهد جوتمان.

4 علامات مؤكدة تتنبأ بوقوع الطلاق

النقد السام

يتضمن ذلك مهاجمة شخصية الشريك بالنقد السام بدلاً من معالجة سلوكيات أو أفعال محددة. يمكن للنقد أن يقوض العلاقة العاطفية بين الشريكين ويزيد من احتمالية الطلاق. وفقًا للبحث ، عندما تستخدم الكلمتين "أبدًا" و "دائمًا" ، فأنت تحكم وتعلق على الشخصية بدلاً من التركيز على القضية المطروحة.

السلوك الدفاعي

نعني بالسلوك الدفاعي الميل إلى الرد على النقد بالدفاع أو الإنكار أو الهجمات المضادة. عندما يتخذ الأزواج موقفًا دفاعيًا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاعات ويؤدي إلى انهيار العلاقة. عندما تلجئ الى الدفاع ، فإن الأمر كله يتعلق باختلاق الأعذار وأنت لا تملك أفعالك. إن تحمل المسؤولية عن أفعالك في الشكوى المقدمة من شريكك يساعد كثيرًا.

المماطلة

المماطلة هي الانسحاب من الاتصال أو الانغلاق العاطفي أثناء النزاعات. المماطلة يمكن أن تجعل من الصعب على الشركاء حل مشاكلهم ويمكن أن يزيد من خطر الطلاق. يرتكب العديد من الأزواج خطأ ممارسة العلاج الصامت الذي يزيد من تسمم العلاقة. يُطلب من كلا الشريكين عدم تصعيد الشجار.

الازدراء

تشمل علامات الازدراء التنهد أو تحريك العينين أو السخرية من شريكك أو مقاطعة بسخرية أو إظهار الكراهية للشريك أو الأشياء التي يقدرونها. هذه واحدة من أخطر علامات التحذير حيث يشار إليها أيضًا باسم قاتل العلاقة. إذا لم يتم التعامل معها فسوف يتحول إلى استياء على مر السنين.



7 علامات تدل على أن زواجك قد انتهى ، وفقًا للخبراء:

عدم وجود علاقة حميمية جنسية. الشعور بالغضب بشكل متكرر . الخوف من قضاء الوقت مع الشريك. قلة الاحترام. عدم الثقة. الكراهية بين الزوجين. التخطيط للمستقبل دون ان تشمل الشريك.

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