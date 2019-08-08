4 ماسكات لتفتيح البشرة في عيد الأضحى

البَشرة التي لا تشوبها شائبة والخالية من العيوب ليست إلا مجرد حُلم حيث إنّ نمط الحياة السيء، بالإضافة إلى التلوث، والتعرض لأشعة الشمس الضارّة، والنّظام الغذائي غير المتوازن، والإجهاد، والتّوتر، ومُستحضرات التّجميل المُتاحة في الأسواق التي تحتوي على المَواد الكيميائية الضّارّة تسبب أضراراً إضافية للبشرة بدلاً من جعلها صحيّةً ومُشرقة، فجميع هذه العوامل تُسبب العديد من مشاكل البشرة.

ومن هذه المشاكل اللّون غير المُوحد للبشرة، لذلك فإن أفضَل الحُلول هو استخدام الوصفات الطبيعية لأنها آمنةً على البَشرة، وذلك مع العِناية بالبَشرة وحمايتها، فالبَشرة دون عنايّةٍ تُصبح شاحبةً ومُتصبّغةً بالبُقع الدّاكنة ويعود ذلك إلى تراكم خلايا الجلد الميّت، لذلك يجب تَنظيف وتَقشير البشرة باستخدام الأقنعة والمقشّرات لإزالة الأوساخ والجَراثيم والجلد الميّت، وبعد التّنظيف يجب استخدام المُرطبات لتغذية البشرة وترطيبها، ويجب استخدام الكريمات الواقية من الشّمس حتى لا تسبب أشعة الشّمس بتلف خلايا البَشرة.

وإن كنت ترغبين ببشرة متألقة لا تشوبها شائبة في يوم العيد، جربي وصفات طبيعية وماسكات طبيعيةسهلة التحضير والتي تساعدك على تبيض بشرتك. مثل:

1- ماسك الليمون: الليمون يساعد على تبيض البشرة، بالإضافة إلى خصائصه الأخرى التي تمنحك بشرة مشرقة. قومي بخلط ملعقة صغيرة من الليمون مع أخرى من العسل وملعقة من زيت الزيتون، طبقي المزيج على وجهك من 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2- ماسك الطماطم: الذي يساعدك على تبيض بشرتك بشكل طبيعي. قومي بهرس حبة طماطم صغيرة مع الأفوكادو وطبقي المزيج على وجهك من 30 الى 45 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. كرري هذا الماسك بانتظام لتحصلي على تبييض طبيعي.

3- ماسك الموز: يمنحك نتائج تبييض سريعة. قومي بهرس حبة من الموز مع ملعقة من العسل وأخرى من اللبن، طبقي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

4- ماسك قشور البرتقال الجافة: لبشرة بيضاء ومتوهجة قومي بخلط ملعقة من مسحوق قشر البرتقال مع ملعقة من اللبن وامزجيها لتصبح كالعجينة، طبقي المزيج على وجهك واشطفيه بالماء البارد بعد 15دقيقة.

المزيد من صحة وجمال:

اصنعيه بنفسك: مقشر الكركم لبشرة نضرة

8 أخطاء تضر البشرة أثناء الاستحمام

قناع الوجه الياباني: لتبدين أصغر بـ 10 سنوات