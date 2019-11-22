4 محفزات جمالية لدى المرأة ينجذب إليها الرجل.. اهتمي بها

ينجذب الرجال بسهولة ويتأثرون بالمحفزات البصرية مقارنة بالمرأة وبحسب موقع (بورفيزبوزتفتي) يوجد بعض السمات التي يحبها معظم الرجال عن النساء.

1. الشعر الطويل

لقد تم اعتبار الشعر الطويل بمثابة معيار الجمال النهائي لعدة قرون، وأظهر التاريخ أن الشعر الطويل قد تم اعتباره رمزاً للجاذبية الأنثوية في الثقافات المختلفة، وقد يكون مؤشراً أيضاً على صحة جيدة وعافية، ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن النساء اللواتي ذات شعر قصير أقل جاذبية، فهناك نساء يبدون أفضل بكثير وأصغر سناً مع الشعر القصير.

2. الأسنان البيضاء

والدراسة كشفت أن لون أسنان المرأة قد تؤثر بشكل كبير على الجاذبية خاصة أن بعض الرجال يربطون بياض أسنان المرأة بـ«قيمتها التناسلية». هناك رجال يرون على ما يبدو النساء ذوات الأسنان البيضاء أصغر سناً حتى لا يزال بإمكانهن التكاثر. كان هذا شائعاً في ردود المشاركين في الدراسة حتى لو تم التلاعب رقمياً بالصور المعروضة على الرجال.

لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق للنساء، أو أي شخص لهذه المسألة، لتبييض أسنانها. بصرف النظر عن الذهاب إلى طبيب الأسنان للحصول على العلاج والتبييض المناسبين، يمكن للمرأة اليوم شراء أنواع مختلفة من منتجات طب الأسنان وتبييض الأسنان، وهذا يتوقف على احتياجاتها.

يمكنك أيضاً تجربة خدعة الجمال القديمة المتمثلة في استخدام صودا الخبز لتبييض أسنانك؛ لأنها أرخص وأكثر أماناً من شراء منتجات طب الأسنان التي تتميز بالكيماويات؛ فإذا لم تكوني متأكدة من حصولك على نتائج إيجابية، فاستشيري طبيب الأسنان قبل تجربة أي منتج تبييض يمكن أن يدمر مينا أسنانك.

3. جاذبية النبرة العالية

اكتشف بحث آخر من خبراء في كاليفورنيا أن الرجال ينجذبون أكثر إلى النساء ذوات الأصوات العالية. فمن المحتمل أن يكون لديها مستوى عالٍ من هرمون الاستروجين أو الهرمون الأنثوي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أنه قد يكون هناك أهمية بيولوجية لسبب تفضيل الرجال النساء بأصوات رفيعة.

4. شكل الجسم

الرجال يفضلون النساء ذوات الخصر النحيف ولكن الفخذين العريضين؛ لأنه شكل الجسم المثالي لشخص يمكنه تحمل آلام ومضاعفات الولادة. هكذا كان الرجال ينظرون إلى النساء في العصور القديمة.

من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون لقياسات الخصر والفخذ لدى المرأة نسبة 7:10. إذا زادت النسبة، خاصة على الجانب الأكبر، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في وزن المرأة قد تؤثر أيضاً على خصوبتها؛ لهذا السبب، لا يذهب معظم الرجال عادة إلى النساء اللائي لديهن نسبة أكبر من الخصر إلى الفخذين.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

3 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاقدام على الطلاق

6 طرق تستطيعين من خلالها استعادة الحب مع زوجك