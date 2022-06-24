4 منشطات في الشاي غير الكافيين..تعرف عليها

يحتوي الشاي على 4 منشطات لها تأثيرات محفزة على دماغك، وفي الحقيقة الأكثر شهرة هو الكافيين، حيث أنه منشط قوي يمكنك الحصول عليه أيضًا من القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

ويحتوي الشاي أيضًا على مادتين متعلقتين بالكافيين: الثيوبرومين والثيوفيلين، كما يوفر حمضًا أمينيًا فريدًا إلى حد ما يسمى L-theanine، والذي له بعض التأثيرات المثيرة للاهتمام على الدماغ.

يوفر الشاي والقهوة منشطات مختلفة، حيث أن كلاهما يحتوي على الكافيين وبالتالي له تأثير شبيه بالمنشطات على الدماغ، لكننا اتفقنا على أن طبيعة هذه التأثيرات مختلفة تمامًا.

واتضح أن الشاي يحتوي على كمية أقل من الكافيين من القهوة، ولكنه يحتوي أيضًا على ثلاث مواد منشطة أخرى قد توفر نوعًا من التأثير على النشاط.

والكافيين هي المادة ذات التأثير النفساني الأكثر استخدامًا في العالم، وهذا يبدو شيئًا سيئًا، لكن لا يجب أن يكون كذل، في حين أن القهوة، أكبر مصدر للكافيين، هي أيضًا أحد أكبر مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي الغربي، وقد ارتبط تناولها بفوائد صحية مختلفة.

ويعتبر الشاي مصدر معتدل للكافيين الذي يتم تناوله في جميع أنحاء العالم، اعتمادًا على النوع، حيث يحفز الكافيين الجهاز العصبي المركزي، ويزيد من اليقظة، ويقلل من النعاس.

وهناك العديد من النظريات حول كيفية عمله، والشيء الرئيسي هو أنه قد يمنع ناقلًا عصبيًا مثبطًا يسمى الأدينوزين في بعض المشابك العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى تأثير منبه صافي.

ويُعتقد أن الأدينوزين يزداد في الدماغ على مدار اليوم، مما يؤدي إلى بناء نوع من ضغط النوم، وكلما زاد الأدينوزين، زاد الميل للنوم، ويعكس الكافيين هذا التأثير جزئيًا.

الفرق الرئيسي بين الكافيين في القهوة والشاي هو أن الشاي يحتوي على القليل منه، وفي الواقع يمكن أن يوفر فنجان القهوة القوي 100-300 مجم من الكافيين، بينما قد يوفر فنجان الشاي 20-60 مجم.

المنشطات في الشاي غير الكافيين

ثيوفيلين وثيوبرومين

يرتبط كل من الثيوفيلين والثيوبرومين بالكافيين وينتمون إلى فئة من المركبات العضوية تسمى الزانثينات، وكلاهما له العديد من التأثيرات الفسيولوجية على الجسم، حيث يقوم الثيوفيلين بإرخاء العضلات الملساء في مجرى الهواء، مما يجعل التنفس أسهل مع تحفيز معدل وقوة تقلصات القلب.

في حين يمكن أن يحفز الثيوبرومين القلب أيضًا، ولكن له تأثير مدر خفيف للبول ويحسن تدفق الدم حول الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض صاف في ضغط الدم، وتعتبر حبوب الكاكاو أيضًا مصادر جيدة لهاتين المادتين.

وكميات هذه المواد في فنجان الشاي صغيرة جدًا، لذا فإن تأثيرها الصافي على الجسم ربما يكون ضئيلًا، ويتم استقلاب بعض الكافيين الذي تتناوله إلى ثيوفيلين وثيوبرومين، لذلك في كل مرة تستهلك فيها الكافيين، ستزيد بشكل غير مباشر مستويات هذين المستقلبين من الكافيين.

الثيانين

L-theanine هو حمض أميني ذو تأثير نفسي له خصائص فريدة، وهو الأكثر إثارة للاهتمام من بين الأربعة، حيث إنه نوع فريد من الأحماض الأمينية. يوجد بشكل أساسي في الشاي، ومثل الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين، يمكن أن يدخل الدماغ عن طريق عبور الحاجز الدموي الدماغي.

وفي البشر، يزيد L-theanine من تكوين موجات الدماغ التي تسمى موجات ألفا، والتي ترتبط باسترخاء التنبيه، وربما يكون هذا هو السبب الرئيسي للضجة والنشاط الأكثر اعتدالًا التي يولدها الشاي.

وقد يؤثر L-theanine على الناقلات العصبية في الدماغ، مثل الدوبامين، حيث اقترحت بعض الدراسات أن L-theanine، خاصة عند دمجه مع الكافيين، يمكن أن يحسن الانتباه ووظيفة المخ.

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