4 نصائح جمالية عليك اتباعها فترة الخطوبة

سواء كنت ستتزوجين بعد الخطوبة بأسابيع أم أشهر لديكِ قائمة طويلة من الامور التي يجب انهاؤها! من علاجات البشرة الى الأمور الجمالية التي يجب تجنبها إليكِ:



تلوين الشعر

ينصحك الخبير العالميّ في التجميل "بول لابريك" بعدم تغيير لون شعرك، قبل أسبوع من زفافك، حتّى لو كنت تقومين بذلك مع أهمّ الخبراء، لأنّك غير قادرة على معرفة كيف سيبدو اللون مع لون بشرتك.



تغيير المكياج

في بعض الأحيان، تشعر العروس بالذعر قبل الخطوبة، خوفاً من أن تكون قد بالغت في المكياج أوالعكس. لذلك، يجب أن تعطى العروس فرصة تجربة أكثر من "لوك". وفي النهاية، عليك أن تثقي بالخبير الذي تتعاملين معه، فهو يأخذ بالاعتبار لون بشرتك وعمرك وشعرك، بالإضافة إلى طلّتك في الكاميرا وموقع الخطوبة. ويُجمع خبراء التجميل على ضرورة شرب المياه والنوم لساعات كافية للمحافظة على بشرةٍ مُشرقة.



تقشير البشرة

ينصحك خبراء التجميل بتقشير البشرة قبل اخطوبة بأربعة أسابيع على الأقلّ، لأنّه في بعض الأحيان يتسبّب بترك جلد ميّت على البشرة، ما ينعكس سلباً على المكياج، ويؤدّيان في بعض الأحيان إلى حكاك قويّ وتهيّج في البشرة.



كريمات التسمير

لا تغيّري مستحضرات العناية ببشرتك قبل أسبوعين أو ثلاثة من زفافك، لأنّ بعض المستحضرات قد تتسبّب لك بحساسيّة أو جفاف أو تزييت أو غير ذلك من الآثار التي قد تحتاجين إلى وقت للتخلّص منها.



إزالة المكياج

هناك بعض الفتيات اللاتي يرتكبن خطأً كبيرًا بترك المكياج على الوجه أثناء النوم، وهو ما يقف عائقًا لنضارة وصحة بشرتكِ، لهذا عليكِ إزالة المكياج قبل النوم، وغسل الوجه.