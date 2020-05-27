فوائد حمامات الأعشاب لصحة الجسم

الرائحة الذكية للشخص هى من الفضائل التى ينبغى ان يحرص عليها كل عاقل محب للناس وهى عنوان للشخصية الاجتماعية الجذابة لذلك أتيت اليكم بوصفات اعشاب يمكنكم استخدامها حمام يمنح الجسم الطاقة والحيوية أثناء الصيام

وهذه الحمامات لها فوائد كثيرة منها الاتى:-

- تهدئة الأعصاب

-تعمل كمطهر للجسم

- تنظيف الجلد وإزالة الرواسب منه

-مساعدة الشفاء من الأمراض

-تقوية الجسم

- يجلب النشاط والحيوية

- يعطى الإحساس الانسجام

-يلين ويحمل الجسم



وها هى الوصفات

الوصفة الأولى :-

عشبة الميريمية

النعناع

كميات متساوية يطحن الجميع جيدا ويضاف بمقدار 2 معلقة كبيرة وتغلى وتصفى وتوضع فى البانيو الاستحمام ويسترخى فيها المستحم بالماء لمدة 20 رقيقة

فوائد هاتين العشبتين تعمل على انتعاش الجسم وكذلك كوسيلة للتنظيف وكذلك كوسيلة للتداوى من بعض الأمراض مثل تخفيف الآلام الروماتيزمية وايضا تعنل على حل مشاكل الشعر

الوصفة الثانية :-

100جرام من أوراق نبته الشيبة

تطحن جيدا وتغلى فى لتر ماء وتوضع فى البانيو الاستحمام ويسترخى المستحم بالماء لمدة 20 دقيقة

فوائد هذه العشبة للجسم

تعمل على تلطيف الجسم وإزالة التوترات العضلات وتسكين الآلام وتعمل على تهدئة النفس والاسترخاء ويفضل عملها للتخلص من متاعب اليوم والاستمتاع بنوم عميق

الوصفة الثالثة :-

الشوفان

النعناع

كميات متساوية يطحن الجميع جيدا ويؤخذ منه 3معلاق كبيرة تغلى فى لتر ماء وتصفى وتوضع فى البانيو ويسترخى المستحم فى هذا الحمام لمدة 15 دقيقة على الأقل.. يعمل هذا الحمام بمنح الجسم الراحة والاستجمام والطاقة والحيوية

الوصفة الرابعة :-

البابونج

الحلبة الحصى

ورق الكافور

كميات متساوية يطحن الجميع جيدا ويؤخذ منه 3 معلاق كبيرة تغلى فى لتر ماء وتصفى وتوضع فى البانيو ويسترخى المستحم فى هذا الحمام لمدة 20 دقيقة على الأقل

يعمل هذا الحمام على النشاط والحيوية كما انه له فائدة خاصة فى القضاء على نزلات البرد فى بدايتها وتنشيط الدورة الدموية وتقوية العظام



وأخيراً ان إضافة الاعشاب السابقة ذكرها فى الوصفات إلى الماء هى تضيف فوائد صحية وجمالية وانتعاشا كما أنها تعتبر وسيلة للتنظيف والتداوى من بعض الأمراض فهى أحدث الطرق العلاج الحديثة العلاج المائى ويكون تطبيق بالماء الساخن او الدافئ حسب الحالة المرضية.

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