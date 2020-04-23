تعتبر زفرة اللحم والدجاج من الأمور المزعجة التي تواجه ربات البيوت، وهي عبارة عن رائحة ونكهة غير طيبة تصدر من اللحمة أو الدجاج أو الأسماك عند طبخهم، وتنشر رائحة غير مستحبة في البيت وتضفي نكهة منفرة للطعام، مما يجعل الأفراد ينفرون من تناول اللحوم وما شابه.

عزيزتي ربة المنزل نقدم لكِ في هذا المقال 4 نصائح لإزالة زفرة اللحم والدجاج:

1- لا بد لربة المنزل أو الطاهي في المطعم أن يحرص على سلق اللحمة للمرة الأولى بالماء دون إضافة أي شي آخر وبعد أن تغلي يتم إزالة الماء عنها وتصفية اللحم تماماً منه، ثم إعادة سلقه بماء جديدة نظيفة مع إضافة قطع من البصل، أو بضع فصوص من الثوم، أو أعواد من القرفة أو حبات من هيل القهوة، أو بعض شرائح من الليمون، أو ورق الغار المجفف، والقليل من الفلفل الأبيض والفلفل الأسود، أو وضع قطع من الزنجبيل الطازج . فهذه جميعها تساعد في التخلص من زفرة اللحم أو الدجاج ، وتنهي النكهة غير المستحبة التي قد تظهر عند تناول الطعام .

2- كي تحصلي على لحوم بأقل رائحة من زفرة اللحوم والدجاج عليكي باختيار اللحوم الحمراء الخالية من الدهون البيضاء المتراكمة على السطح، كلحوم الفيليه والهبرة لاحتوائها على كمية أقل من الدهن الذي يتسبب بروائح ونكهات كريهة وغير محببة للجميع .

3- هناك طريقة أخرى للتخفيف من الرائحة الكريهة والزفرة المرافقة للحوم وذلك بسلق اللحمة مرتين الأولى لوحدها والثانية بإضافة البهارات قبل يوم من طبخها، ووضعها في الثلاجة، وثاني يوم تخرج من الثلاجة وتطهى فوراً، فهذه الطريقة تخفف من أثر الروائح الكريهة للحوم، كما أن اللحمة المسلوقة أثناء وجودها في الثلاجة تكون الدهن الزائد على السطح فيمكن لربة البيت إزالتها فور إخراجها من الثلاجة بالسكين فتصبح خالية من الدهون تماماً والروائح أيضاً.

4- كما يمكن التخلص من الزفرة الموجودة باللحم والدجاج من خلال غسلها بالملح الأبيض " أو الملح الخشن " وسلقها به لمدة لا تزيد عن 3 دقائق ، ثم إزالة المياة المملحة عن اللحمة وغسلها منه تماماً وإعادة سلقة لفترة اطول بماء جديد ونظيف ، فإنها كفيلة بإزالة أي روائح أو نكهات غير مستحبة في اللحوم بكافة أنواعها .

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