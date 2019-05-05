4 نصائح لتجديد غرفة المعيشة في الصيف

1- النصيحة الأولى:
يجب أن تقوم في البداية بتحديد لونين أو ثلاثة لتمزجها معًا، واحرص في اختيارك أن تمزج بين الألوان الساخنة والدافئة معا، فمثلا الأزرق مع البرتقالي، الأخضر مع الوردي وهذا لراحة العين، ومن الأفضل أن تجعل الجدران من اللون الأبيض حتى لا تتزاحم الألوان.
2- النصيحة الثانية:
لا تضع الكثير من القطع بالألوان الصارخة يكفي قطعة أو اثنتين على أن تكون باقي القطع من الألوان الهادئة والمحايدة، مع وضع وسائد وإكسسوارات من الألوان المبهجة.
يمكنك أيضا اعتماد الأقمشة المنقوشة بالزهور سواء على الآرائك أو السجاد، أو حتى الستائر، ولكن اختر أحد هذه الاقتراحات ولا تطبقها عليهم جميعًا.
4- النصيحة الرابعة:
وإذا أردت أن تستخدم أكثر من 3 ألوان في غرفة المعيشة يجب أن تكون حريصًا أو أن تتعمد خلق مشهد عشوائي، وهذا في حد ذاته أحد اتجاهات الديكور المعاصر.
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