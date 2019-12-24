6 ملاحظات أرسليها لضيوفك قبل حفل الزفاف

في حين لا يحتاج الضيوف إلى الإلمام بتفاصيل كثيرة كـ العروس ، لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يحتاجون إلى معرفتها. بالإضافة إلى مواعيد وأوقات حفل الزفاف ، لن تندمي على تذكير الضيوف بأمور عدة. فإليكِ بعض التفاصيل التي يجب التأكد من مشاركتها قبل اليوم الكبير.

قواعد اللباس

فهي من التفاصيل الرئيسية التي لا يجب التغاضي عنها. كوني مضيفة جيدة ووجهيهم ليكون وصولهم إلى الحفل بشعور جميل وواثق، وحاولي أن تبقي الأوصاف واضحة (الإبداع ممتع طالما أنه أمر منطقي!) ، وقدّمي شرحًا أكثر تفصيلًا على موقعكِ على الويب.

الفتي نظر النساء الى ما يرتدينه من أحذية

يمكن ترك هذه النقطة إن كان الزفاف في قاعة احتفالات ،ولكن، حال وجود ممرات صخرية أو عشب أو رمل ناعم ، يجب ذكر ذلك مسبّقًا لتجنّب أن يكون الوجود غير مريح (أو حتى خطيرًا!) إن كنتِ لا ترغبين في الكشف عن كل تفاصيل يوم الزفاف ، يمكنكِ ذكر ملاحظة سريعة على موقع الويب الخاص بك.

اشملوا الجميع في هاشتاغ الزفاف

إذا كنتِ تخططين للحصول على هاشتاغ للحفل ، فليعلم الجميع به قبل اليوم الكبير! وبهذه الطريقة ، يمكن لأيّ شخص استخدامه خلال جميع الأحداث التي أدت إلى يوم الحفل ، من حفلة الخطوبة.. إلى حفل الزفاف.. إلى العشاء. ومن المحتمل أن يكون الهاشتاغ اقتراح التلقائي لأعضاء حفل الزفاف!

حجز مجموعات غرف متقاربة

هذه تفاصيل يجب مشاركتها مبكّرًا ، بخاصة إذا كنتِ تتوقعين حضور عدد كبير من الضيوف من خارج المدينة. انتقاء مجموعات الغرف في عدد قليل من الفنادق المحلية (ضعي في اعتباركِ خيارين من الفنادق بأسعار مختلفة) خطوة رائعة ، لأنها لا تبقي ضيوفكِ معًا فحسب ، بل تأتي أيضًا بخصم في الغالب! يمكنكِ تضمين معلومات الغرف على موقع حفل الزفاف، أو على دعوة زفاف.

توفير جميع معلومات النقل والمواصلات

سواء كان الأمر يتعلق ببساطة بتوجيهات إلى المكان أو موقف السيارات ، أو تفاصيل حول السيارات التي ستتوافر، يجب على الضيوف معرفة تفاصيل النقل بشكل جيد مقدّمًا، حتى لا يقوموا بأيّ خطط غير ضرورية ،وإذا كان الضيوف سيقيمون في الفندق، يرجى إبلاغهم بوقت مغادرة باص النقل المعتمد للفندق، أو إذا كان يجب عليهم الاتصال بشركة سيارات أجرة محلية مثلًا ، ضعي هذه المعلومات على موقعكِ الإلكتروني عند إرسال التواريخ ، بحيث يمكن للضيوف تذكّرها أثناء وضع خطط السفر. يمكنكِ أيضًا إدراجها في دعوتكِ إذا كان مناسبًا لميزانيتِك."

إعلام ضيوفكِ حال استلام هديتهم

قضى الضيوف الوقت في اختيار الهدايا، وسيودون أن يعرفوا ما إذا كانت قد وصلت إليكِ بأمان، وحال وصولها قبل الزفاف ، لا تنتظري حتى بعد حفل الزفاف لإرسال بطاقة شكر. قاعدة جيدة تكمن في إرسال ملاحظات الشكر خلال أسبوعين من استلام الهدية. إذا لم تتمكني من ذلك، أرسلي بريدًا إلكترونيًّا سريعًا يشير الى استلامها ومدى حبّك لهم.

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