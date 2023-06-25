البوابة – السلق السويسري هو عبارة عن خضروات ذات أوراق خضراء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشمندر. لها أوراق كبيرة وسميكة وناعمة وسيقان سميكة وهشة. يمكن أن تكون الأوراق خضراء أو حمراء ، ويمكن أن تكون السيقان بيضاء أو صفراء أو حمراء. يعتبر السلق مصدرًا جيدًا لفيتامينات A و C و K بالإضافة إلى الألياف والبوتاسيوم. إنه أيضًا طعام منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يراقبون وزنهم.

يمكن طهي السلق السويسري بعدة طرق ، بما في ذلك القلي والبخار والتحميص وإضافته إلى الحساء واليخنات. كما أنه عنصر شائع في السلطات.

4 وصفات نباتية من أوراق السلق السويسري

فيما يلي بعض النصائح لطهي السلق السويسري:

قم بإزالة السيقان القاسية من الأوراق. يمكن أن تكون السيقان صلبة وخيطية ، لذا من الأفضل إزالتها قبل الطهي.

لا تفرط في طهيه. السلق السويسري من الخضروات الرقيقة ، لذا من المهم عدم الإفراط في طهيه. إذا أفرطت في طهيه ، ستصبح الأوراق طرية.

تبّلها جيدًا. جرب تتبيله بالثوم أو عصير الليمون أو الخل البلسمي.

سوتيه السلق السويسري:

اغسل أوراق السلق والسيقان جيدًا. قم بإزالة السيقان القاسية من الأوراق. قطّع الأوراق والسيقان إلى قطع صغيرة الحجم. سخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يُضاف السلق السويسري إلى المقلاة ويُطهى لمدة 2-3 دقائق أو حتى تذبل الأوراق. اضف الملح والفلفل للمذاق.



السلق السويسري المطهو على البخار:

اغسل أوراق السلق والسيقان جيدًا. قم بإزالة السيقان القاسية من الأوراق. قطّع الأوراق والسيقان إلى قطع صغيرة الحجم. ضع السلق السويسري في وعاء بخاري. اطهي السلق السويسري على البخار لمدة 3-5 دقائق أو حتى تذبل الأوراق. اضف الملح والفلفل للمذاق.



السلق السويسري بزيت الزيتون:

اغسل أوراق السلق والسيقان جيدًا. قم بإزالة السيقان القاسية من الأوراق. قطّع الأوراق والسيقان إلى قطع صغيرة الحجم. قلّب السلق السويسري بزيت الزيتون والملح والفلفل. افرد السلق السويسري على صينية خبز. اشوي السلق السويسري في فرن محمى على حرارة 400 درجة فهرنهايت لمدة 10-15 دقيقة ، أو حتى تنضج الأوراق وتحمر قليلاً.



فريتاتا السلق السويسري:

اغسل أوراق السلق والسيقان جيدًا. قم بإزالة السيقان القاسية من الأوراق. قطّع الأوراق والسيقان إلى قطع صغيرة الحجم. سخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يُضاف السلق السويسري إلى المقلاة ويُطهى لمدة 2-3 دقائق أو حتى تذبل الأوراق. اخفقي 4 بيضات في وعاء. أضف السلق السويسري المطبوخ إلى البيض. اضف الملح والفلفل للمذاق. صب خليط البيض في المقلاة. اطهي الفريتاتا لمدة 5-7 دقائق لكل جانب أو حتى ينضج البيض.



هذه بعض الطرق البسيطة لطهي السلق السويسري. يمكنك أيضًا إضافة السلق السويسري إلى الحساء واليخنات والبطاطس المقلية. السلق السويسري هو خضار لذيذ ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستمتاع به بعدة طرق مختلفة.

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