5 أبراج لا تتحمل النقد المباشر بعض الناس لديهم رد فعل سيئ للغاية تجاه النقد. فهم لا يمكنهم رؤية النقد من منظور إيجابي وقد ينتقدون شخصًا ما يحاول انتقاد أفعالهم وأقوالهم. إن عدم قدرتهم على تقبل النقد الإيجابي يكاد يكون مرهقًا. ينبعث مثل هؤلاء الأشخاص أيضًا من الطاقة السلبية التي تكون سامة في بعض الأحيان. لهذا تعالوا نتعرف على أصحاب هذه الأبراج:

5 أبراج لا تتحمل النقد المباشر

برج السرطان

إنهم حساسون جدًا ، لذا إذا واجههم أي شخص بالنقد ، فإن مرضى السرطان إما يبكون أو يتوقفون عن التحدث مع هذا الشخص. قد يخلقون مشاكل لاحقًا من شأنها أن تدمر العلاقات تمامًا. كما ان مواليد السرطان سيبتعدون أيضًا عن الأشخاص الآخرين.

5 أبراج لا تتحمل النقد المباشر

برج العذراء

العذراء يميلون إلى الاعتقاد بأنهم الشخص الأكثر كمالًا وأذكى بين الجميع. إنهم يشعرون أنه ليس لديهم عيوب على الإطلاق. لذلك عندما ينتقدهم شخص ما ، ينفجرون. إنهم يتصرفون بمنتهى الفظاظة والتفوق على ذلك الشخص.

5 أبراج لا تتحمل النقد المباشر

برج الميزان

يشعرون بالإهانة عندما ينتقد شخص ما عملهم و / أو سماتهم. يصبحون دفاعيين ويتجنبون أي نوع من المواجهة مع الشخص. يذهبون إلى وضع zen ويرفضون التحدث إلى أي شخص حتى يهدأ.

5 أبراج لا تتحمل النقد المباشر

برج القوس

الإشارة إلى أخطائهم تضايقهم للغاية. يكره سكان القوس النقد لأنهم داخليًا يعرفون أنهم مخطئون. لا يحتاجون إلى أي شخص آخر ليشير إليهم. وهكذا ، فإنهم يغضبون جداً.

5 أبراج لا تتحمل النقد المباشر

برج الحوت

يأخذون كل شيء على محمل شخصي. لذا فإن انتقادهم علانية يعني الدخول في قائمتهم السيئة. إنهم حساسون للغاية ويتفاعلون بشكل سيء للغاية مع النقد على الرغم من أن هدفه مساعدتهم.

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