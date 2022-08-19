ما هي العلاقة السامة أو "التوكسيك"؟ العلاقة السامة هو مصطلح يطلق على نوع من العلاقات التي تسبب أذى نفسي لأحد الأطراف وتجعله حزين بشكل دائم، وهي العلاقات التي يجب الخروج منها وعدم الاستمرار بها

وبالرغم من هذه النوعية من العلاقة تكون مؤذية بشكل كبير للطرف الثاني "الضحية" الا ان هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون الانسحاب من هذه العلاقة ويفضلون الاستمرار بها،وهناك مجموعة من الأبراج الذين يستمرون بشكل خاص في العلاقات السامة.

هذه الأبراج يرفضون الانسحاب من العلاقات السامة

برج الحوت يرفض الانسحاب من العلاقات السامة

مواليد برج الحوت يؤمنون بالحب في العلاقات حتى وإن كانت سامة، يمتلك مواليد هذا البرج ايمان كبير بأن الحب قادر على تغيير الأشخاص حتى وان كان سيئون.

كما يؤمن أصحاب هذا البرج بان الحب قادر على تجاوز كافة المشكلات مهما كانت سامة، وذلك لأن مواليد هذا البرج من الأشخاص الذين يبذلون مجهود كبير في العلاقات.

برج السرطان يرفض الانسحاب من العلاقات السامة

الأمان، والراحة، والحياة الاجتماعية هي من اهم الامور التي يحتاجها هذا البرج وبشدة، ولا تشكل العلاقات السامة لمواليد هذا البرج أي مشكلة أي تهديد لأنه قادر على انهاء هذه العلاقة في أي وقت.

ومواليد برج السرطان على أتم الاستعداد للتضحية بسعادته وحريته في مقابل استمرار العلاقة، ويحاول مواليد هذا البرج تقديم كل ما يمكنهم لانجاح العلاقة حتى وأن تسببت له هذه العلاقة بالأذى، ولا يشعر مولود السرطان بانه في علاقة سامة.

برج الميزان يرفض الانسحاب من العلاقات السامة

وهو من الأبراج التي تعتمد على شريك الحياة بشكل كبير حتى وإن كان الشريك شخص سام، ويحاول مواليد برج الميزان التركيز على الجوانب الايجابية في العلاقة وتجاهل الجوانب السلبية مهما كان حجمها.

ويحاول مواليد هذا البرج اقناع نفسهم بأنه الجانب السلبي في العلاقة هو فترة مؤقته وان الأذى النفسي الذي يتعرض له هو فترة مؤقته ستنتهي في أي لحظة.

برج الثور يرفض الانسحاب من العلاقات السامة

مواليد هذا البرج لا يستسلمون بسهولة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، ويعرف عن مواليد هذا البرج "العناد"، مما يجعل العلاقات طويلة المدى، حيث ان مواليد الثور ليس لديهم اي استعداد لانهاء هذه العلاقة.

وعندما يتعرض الثور للأذى بشكل كبير، فإنه يتمنى من داخله ان يتخذ الشريك قرار الانهاء والتخلي، ولن يحزن مولود الثور على انتهاء هذه العلاقة لشعوره بانه بذل كل ما يمكن بذله من أجل انجاح هذه العلاقة.

وفي حال لم ينهي الطرف الثاني العلاقة، فإن مولوج برج الثور يستمر بها مما قد يجعله يمر بفترة من الاكتئاب.

برج الجدي يرفض الانسحاب من العلاقات السامة

يمتلك مواليد هذا البرج قدرة رهيبة على إصلاح كل ما يمرون به، وفي حال كانوا في علاقة سامة فإنهم يعملون على اصلاح العلاقة بكل ما اوتي من قوة ومواليد هذا البرج لا يستسلمون بسهولة.

ويعتبر مولود برج الجدي إصلاح العلاقة نوع من انواع التحدي، حتى وإن تعرض للاذى النفسي، وقد ينجح بعض مواليد هذا البرح بانجاح بعض العلاقات السامة واصلاح الطرف الثاني.

ما هي العلاقة السامة في الحب؟

العلاقة السامة في الحب تدل إلى العلاقات الإجتماعية السامة جداً والتي يقوم فيها طرف باستغلال طرف آخر أو الضغط عليه واستنزاف طاقته بالكامل من دون مقابل، ويمكن أن تكون العلاقات السامة؛ إما علاقات عاطفية أو علاقات صداقة أو علاقات عمل.

صفات الشخصية السامة

حقود

منافق

مخادع

معسول الكلام ذات فضول

لا تكل ولا تمل

يحرص على الاستمرار في استنزاف طاقة الآخرين.

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