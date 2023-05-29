5 أخطاء شائعة أثناء السفر إلى مدينة سنغافورة

البوابة - مدينة سنغافورة جميلة ويجب أن تكون على قائمة أفضل الوجهات لزيارتها. تُقدم المدينة العديد من عوامل الجذب والأنشطة التي لا تعرض فقط مناظر المدينة الحديثة ولكن الخضراء أيضاً . تسلط المدينة الضوء أيضًا على تاريخها الغني وثقافتها المتنوعة. مع وجود العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها، فلا عجب في سبب حب ملايين المسافرين للمدينة وعدم مانعهم من العودة لتجربة المزيد مما تقدمه سنغافورة.

ومع ذلك ، حتى إذا كان هناك الكثير من التجارب المثيرة في انتظارك في سنغافورة ، فقد لا تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من وقتك دون بعض الاستعداد. إذا كنت مسافرًا إلى مدينة سنغافورة لأول مرة وتريد التأكد من حصولك على تجربة إيجابية ، فمن الذكاء أن تتعرف على هذه الأخطاء الشائعة الخمسة التي يرتكبها السائحون عند السفر إلى مدينة سنغافورة.

5 أخطاء شائعة أثناء السفر إلى سنغافورة

1. عدم البحث عن خدمات وتجارب ميسورة التكلفة

من السهل التفكير في أن سنغافورة وجهة سفر مكلفة. فأنت، يمكنك العثور على العديد من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان والفنادق الحائزة على جوائز ومراكز البيع بالتجزئة الراقية في جميع أنحاء المدينة. ومع ذلك ، فإن التفكير في أن استكشاف العاصمة باهظ الثمن هو خطأ يرتكبه العديد من المسافرين. هذا بسبب وجود الكثير من الأماكن في المدينة التي يمكن أن توفر لك تجربة مطلقة بأسعار في متناول الجميع.

عند البحث عن أماكن إقامة مناسبة للميزانية ، على سبيل المثال ، ابتعد عن سلسلة الفنادق ذات الأسماء الكبيرة وتحقق من الفنادق القريبة من مطار سنغافورة أو أماكن المعيشة المشتركة في المدينة. هذه المساكن عادة ما تكون بأسعار معقولة أكثر من معظم الفنادق المشهورة، والعديد منها يلبي احتياجات المسافرين ذوي الميزانية المحدودة.

بصرف النظر عن أماكن الإقامة ذات الأسعار المعقولة ، يوجد في المدينة أيضًا الكثير من وجهات تناول الطعام حيث يمكنك الحصول على طعام جيد يتم تقديمه بأحجام كبيرة بسعر رخيص.

أخيرًا ، العديد من نقاط الجذب في المدينة لا تتطلب منك دفع رسوم دخول. ومنها متنزه Merlion Park وحدائق سنغافورة النباتية و HSBC Rain Vortex at The Jewel ومعبد ومتحف Buddha Tooth Relic.

2. عدم مراعاة الطقس

ينسى العديد من السائحين أن سنغافورة بلد استوائي ، لذلك لا يرتدون ملابس مناسبة للطقس. على الرغم من أن العديد من مراكز التسوق والفنادق في سنغافورة مكيفة بالكامل ، إلا أن الجو لا يزال حارًا ورطبًا. لتجنب ارتكاب هذا الخطأ أثناء السفر إلى سنغافورة ، من الحكمة التحقق من الطقس أثناء زيارتك. بهذه الطريقة ، ستعرف الظروف أثناء إقامتك وتحزم الملابس المناسبة لمساعدتك على الشعور بالراحة. من الناحية المثالية ، عندما يكون الجو حارًا بالخارج ، يجب أن ترتدي ملابس بسيطة وخفيفة أو فضفاضة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء. ومع ذلك ، خلال موسم الرياح الموسمية ، قد ترغب في إحضار مظلة ومعطف واق من المطر وحتى زوج من الأحذية عند الخروج.

3. عدم جلب النقود

لا يزال الدفع النقدي شائعًا جدًا في سنغافورة على الرغم من التوفر الواسع لخيارات الدفع بالبطاقة وغير النقدية. على هذا النحو ، من الذكاء دائمًا حمل بعض العملات المحلية في محفظتك أثناء السفر إلى سنغافورة. يكون هذا مفيدًا عند إجراء عملية شراء في متاجر الأحياء الصغيرة والمتاجر القديمة لأن من المرجح أن يقبلوا النقد أكثر من بطاقات الائتمان.

4. عدم الإلمام بعادات وتقاليد سنغافورة

يتبع السنغافوريون الكثير من العادات والتقاليد الفريدة الخاصة بهم. وبصفتك شخصًا يزور المدينة ، يمكنك الحصول على فهم أفضل للثقافة المحلية إذا تعرفت على عادات وتقاليد المدينة. تعد المعرفة بهذه الممارسات المحلية طريقة رائعة لإظهار احترامك للثقافة ، ويمكن أن يساعدك أيضًا على تجنب الأخطاء الاجتماعية المحرجة.

على سبيل المثال ، يعتبر نزع الأحذية أمرًا معتادًا عند دخول معبد أو زيارة منزل شخص ما في سنغافورة. هذه الطريقة ليست لاحترام الموقع المقدس أو مكان إقامة الشخص فحسب ، ولكنها تساعد أيضًا في الحفاظ على نظافة المكان. مثال آخر هو الإشارة باستخدام يدك بالكامل أو الإيماء في الاتجاه المقصود. تعتبر الإشارة بإصبع السبابة ، خاصة عندما تكون موجهة إلى شخص آخر ، لفتة وقحة في سنغافورة. على هذا النحو ، فكر في استخدام يدك بالكامل أو الإيماء بالاتجاه المقصود بدلاً من ذلك.

5. عدم احترام القوانين والقواعد السنغافورية

مثل جميع البلدان ، لدى مدينة سنغافورة مجموعة من القواعد الخاصة بها والتي من المتوقع أن يتبعها الجميع. لا يعني مجرد كونك سائحًا أن سلطات سنغافورة سوف تتساهل معك. في كثير من الحالات ، يضطر الزوار إلى دفع غرامات باهظة لخرق القواعد البسيطة مثل مضغ العلكة أو رمي القمامة أو التدخين في مناطق ليس من المفترض أن تفعلها. يرجى التأكد من علمك بهذه الأشياء قبل السفر إلى سنغافورة.

يجب أخذ قوانين مدينة سنغافورة على محمل الجد ، لذا فمن مصلحتك القيام بأبحاثك لتجنب انتهاك قواعد المدينة.

المصدر: travelordietrying.com/

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