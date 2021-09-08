5 أخطاء يرتكبها الرجل عند العناية بالمنطقة الحساسة

النظافة الشخصية مهمة للرجل كما هي للمرأة. ومع ذلك ، تختلف احتياجات النظافة لدى الرجل عن احتياجات المرأة تمامًا مثل أجسادهم...

جميلة البوابة: 3 خرافات وحقائق عن درجة حموضة الجلد

لطالما ارتبطت العناية بالمناطق الحساسة والحميمة بالنساء ، لكن تدريجياً بدأ الرجال بالاهتمام بنظافة هذه المنطقة بشكل خاص. مثل كل شيء آخر ، هناك العديد من الحقائق والاكاذيب المتعلقة بنظافة الرجل الحميمة. دعونا نذكر منها:

إذا كنت تستحم يوميًا، فسيتم تنظيف المنطقة الحساسة تلقائيًا

يعتقد الكثيرون أن الصابون الذي يطبقونه على أجسامهم سينتهي به الأمر بتنظيف المنطقة الحساسة لأن الصابون يغسل جسمك. تمامًا كما تغسل كل جزء من جسمك، عليك أيضًا الانتباه إلى المنطقة الحساسة وغسلها بشكل منفصل.

يمكن للواقي الذكري حل جميع مشاكل النظافة

لمجرد أنك تستخدم الواقي الذكري أثناء اللقاء الجنسي، فهذا لا يعني أنك لست بحاجة إلى غسل العضو والاهتمام بروتين يومي للعناية بالمنطقة الحساسة. على الرغم من أن التنظيف قبل وبعد فكرة رائعة ، إلا أن بعض الرجال يعتقدون أنه لا داعي للاستحمام بعد ذلك وهذا خطأ كبير. يمكن أن تلتصق مادة اللاتكس والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في الواقي الذكري بجلدك وعلى مدار فترة زمنية يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة لجسمك. إن لم يكن من قبل ، إذن بالتأكيد ، لكن تأكد من الاستحمام لتنقذ نفسك من المتاعب المستقبلية.

استخدام أي صابون أو غسول للجسم

قد يكون غسول الجسم والصابون الذي نستخدمه مفيدًا لأجسادنا ولكن بالتأكيد ليس حميميًا. أولاً ، إن الجلد المحيط بالعضو الذكري حساس للغاية ، والمواد الكيميائية القاسية في الصابون يمكن أن تسبب الطفح الجلدي والاحمرار والحكة. ثانيًا ، تتمتع هذه المنطقة بدرجة حموضة حمضية أكثر بكثير من باقي أجسامنا ؛ يمكن أن يؤدي حدوث خلل في هذا التوازن إلى حدوث عدوى واحمرار وطفح جلدي وجفاف وحكة. حاول استخدام غسول لطيف خصيصًا لهذه المنطقة لتجنب أي مشاكل جلدية.

استخدام غسول زوجتك الحميم

الأمر ليس بهذه السهولة. لا يمكن استخدام نفس غسول النظافة الحميمة المخصص للنساء، لأن لكل منهما أجسام مختلفة وبالتالي احتياجات مختلفة. يتراوح الرقم الهيدروجيني الحميمة للرجال بين 5.3 - 5.8 و 3.5 - 4.5 للنساء. الغسولات الخاصة بكلا الجنسين مصنوعة من مكونات مختلفة. لذا ، لمجرد أنه يمكنك استخدام الشامبو الخاص بها ، لا يعني ذلك أنه يمكنك استخدام غسول النظافة الخاص بها أيضًا.

يمكنك استخدام غسول الحميم على وجهك

قد لا تصدق هذا ، لكن يعتقد الناس أنه يمكن استخدام الغسول الحميم كغسول للوجه إذا كانت بشرتك دهنية. بكل صدق ليس هذا هو الحال، تم تصميم الغسولات الحميمية بصفات محددة بحيث يمكنها الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني الحمضي للمنطقة الحساسة فقط.

على الرغم من أن الغسولات الحميمية تجعلك تشعر بالانتعاش والجفاف هناك ، إلا أن هذا لا يعني أنها ستتصرف بنفس الطريقة على بقية جسمك وخاصةً ليس على وجهك. يمكن أن يتسبب استخدام الغسول الحميمي على وجهك في حدوث طفح جلدي وحكة على الجلد وقد يؤدي أيضًا إلى مشاكل خطيرة بالنسبة لبعض الأشخاص.

نظرًا لأن الشركات تهتم بالنظافة الشخصية للرجال ، ستزداد أيضًا الأبحاث حول هذا الموضوع. كما سيتم توفير المزيد من المعلومات ، سيتم أيضًا تداول العديد من الحقائق والأكاذيب. وسيتم تصنيع المنتجات وتصميمها وفقًا لأجندة محددة ويجب عليك استخدامها لهذا الغرض. مثلما يختلف تشريح الرجل والمرأة ، تختلف احتياجاتهما أيضًا. أفضل طريقة لإنشاء روتين لنفسك هي العثور على المنتجات التي تناسب تفضيلاتك ونوع الجلد والتمسك بها.

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