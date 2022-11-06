طبيب البوابة: 4 أمراض جنسية صامتة يجب أن تحذرها مهما كان عمرك، وجنسك، إذا كنت شخصاً نشيطاً جنسياً ، فأنت عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً .

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، هناك ما يقدر بـ 374 مليون إصابة جديدة مع 1 من 4 من الأمراض المنقولة جنسياً القابلة للشفاء كل عام. وتشمل الكلاميديا ​​والسيلان والزهري وداء المشعرات. كما تشير منظمة الصحة العالمية إن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ترتبط سنويًا بأكثر من 311000 حالة وفاة بسرطان عنق الرحم.

تنتقل العدوى أو الأمراض المنقولة جنسيًا بشكل عام عن طريق الاتصال الجنسي. وفقاً لمايو كلينك فأن البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات التي تسبب الأمراض المنقولة جنسيًا قد تنتقل من شخص لآخر في الدم أو السائل المنوي أو سوائل الجسم الأخرى.

ومع ذلك ، فإن ما لا يعرفه أغلبية الناس أو ما يؤدي إلى التشخيص المتأخر هو غالبًا الطبيعة الصامتة لبعض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

طبيب البوابة: 4 أمراض جنسية صامتة يجب أن تحذرها

هل يمكن أن تكون أعراض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي صامتة؟

تقول منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليون من الأمراض المنقولة جنسياً تنتقل يومياً في جميع أنحاء العالم ، ومعظمها "بدون أعراض". كلمة "بدون أعراض" تعني عندما تنتج حالة أو مرض ما أو لا تظهر عليه أية أعراض.

لا تظهر جميع أنواع العدوى البكتيرية أو الفيروسية على شكل أعراض ، ولكن هذا لا يعني أنها لا تضر بجسمك. حقيقة عدم اكتشاف العدوى مبكراً تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

تعالوا نتعرف على أربعة من هذه الأمراض المنقولة جنسياً التي لا تظهر أي أعراض ولكن قد يكون لها تأثير طويل المدى على جسمك وصحتك الجنسية.

طبيب البوابة: 4 أمراض جنسية صامتة يجب أن تحذرها

1. مرض الزهري (Syphilis)

في كثير من الأحيان ، لا يعرف الأشخاص المصابون بمرض الزهري "السفلس" بأنهم مرضى. فالمرض يمكن أن يتقدم دون أن تظهر اي أعراض. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، بدون علاج ، سيبقى مرض الزهري في الجسم ويستمر في التسبب في الضرر حتى يصل إلى مرحلة لاحقة وتبدأ الأعراض في الظهور.

ومع ذلك ، يجب على المرء أن يفحص نفسه بانتظام بحثًا عن أي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، خاصةً عندما تكون نشطًا جنسيًا وتمارس الجنس دون وقاية.

طبيب البوابة: 4 أمراض جنسية صامتة يجب أن تحذرها

2. الكلاميديا (Chlamydia)

الكلاميديا ​​هي عدوى تنتقل بالاتصال الجنسي تسببها سلالة معينة من البكتيريا تعرف باسم المتدثرة الحثرية. يمكن أن تنتقل عن طريق الإفرازات المهبلية أو السائل المنوي ويمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي أو الجنس الفموي أو المهبلي أو الشرجي. بينما في بعض الحالات ، تظهر أعراض الكلاميديا ​​في غضون 2-14 يومًا بعد الإصابة ، قد يصاب بعض الأشخاص ، وخاصة الرجال ، بالكلاميديا ​​لسنوات دون معرفة ذلك ، كما يقول الخبراء.

إذا ظهرت عليك الأعراض ، فقد تظهر ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ، أو يمكن أن تأتي وتختفي بعد بضعة أيام. هذه العوامل يمكن أن تجعل التشخيص صعبًا للغاية.

طبيب البوابة: 4 أمراض جنسية صامتة يجب أن تحذرها

3. السيلان (Gonorrhoea)

مرض السيلان ثاني أكثر أنواع العدوى البكتيرية المنقولة جنسيًا في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض.

وهي عدوى تسببها بكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي تصيب الذكور والإناث على حد سواء. ومع ذلك ، فإن العديد من الإصابات بدون أعراض، وفقًا لوكالة الصحة الأمريكية.

عادة ، عندما تظهر الأعراض ، يحدث ذلك بعد يومين إلى سبعة أيام من الإصابة ، ولكن يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 30 يومًا. تزعم التقارير أن 10 إلى 15 في المائة من الرجال وحوالي 80 في المائة من النساء قد لا تظهر عليهم أعراض.

طبيب البوابة: 4 أمراض جنسية صامتة يجب أن تحذرها

4. الميكوبلازما التناسلية (Mycoplasma genitalium)

هي نوع من العدوى البكتيرية التي يمكن أن تسبب مرضاً جنسياً.

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن هذه الحالة غالباً ما تنتشر بين النساء دون أعراض. ومع ذلك ، فإن العواقب المرتبطة بعدوى الميكوبلازما التناسلية عديمة الأعراض غير معروفة.

تظهر الأعراض عادة بعد 1-3 أسابيع من الإصابة. ومع ذلك ، يعاني الكثيرون من هذه العدوى لسنوات قبل ظهور أي أعراض أو تشخيص مناسب.

وبالتالي فإن الخلاصة هي أن الإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا ليست نهاية العالم، لذلك إذا كنت نشطاً جنسياً مع شركاء مختلفين، فيجب أن تقوم بإجراء اختبار منتظم للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يساهم في السيطرة على العدوى وحتى الشفاء منها.

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