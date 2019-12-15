4 نصائح للعناية باليدين في فصل الشتاء

هل تعلم أن بشرة اليدين أكثر عرضة للجفاف؟ هل تعاني من يدين جافة في فصل الشتاء؟ هل تضعين كريم مرطب أو مقشر ليديكِ؟

إذا كنتِ تبحثين عن أفضل مقشر لليدين بالشتاء فأنتِ ترغبين حتماً بالتخلص من الجلد الميت المتراكم والحصول على كفين نضرين وناعمين نقدم لكِ سيدتي مجموعة نصائح للعناية باليدين في فصل الشتاء:

1- أولاً تجنبي استخدام الماء الساخن جداً أو البارد جداً عند غسل اليدين في الأوقات كلها وخاصةً في فصل الشتاء.

2- جففي يديكِ برفق من خلال منشفة ناعمة.

3- رطبي يديكِ بعناية باستخدام خلطات التنعيم الطبيعية والكريمات المرطبة، وتجنبي ملامسة الكيماويات ومواد التنظيف من دون ارتداء قفازين.

4- عزيزتي طبقي أفضل مقشر لليدين بالشتاء بحسب المكونات التي تتوفر لديكِ واحرصي على ترطيب يديكِ بشكلٍ دائم لتتمتعي بالنتيجة المذهلة.

المزيد من الصحة والجمال:

3 مكونات و3 خطوات للتخلص من مشاكل البشرة

7 نصائح لشعر "أكثر صحة" من الأردنية رغد المحارب

5 نصائح لتجنّب جفاف البشرة في الشتاء، ابدئي بها من اليوم!