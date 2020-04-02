فوائد شرب الحليب بالكركم "الحليب الذهبي"

الحليب والكُركم يمتلك العديد من الفوائد الصحيّة الهامّة والقيمة الغذائيّة العالية حيث أن استخدم الكركم يعالج مشاكل التنفس والروماتزم والآلام الخطيرة والتعب.

وكما يستخدم الكُركم حالياً كمكملٍ غذائيٍّ للعديد من المشاكل الصحيّة؛ كالتهاب المفاصل، ومشاكل المعدة، والجلد، والكبد، والمرارة، وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أنّ مسحوق الكُركم ذو اللونِ الأصفر يُؤخَذ من جذور نبات الكُركم،ويتميّز بطعمه الحار واللاذع، واستخدم بشكل كبير لإضافة النكهة أو تلوين مسسحوق الكاري، والخردل، والزبدة، والجبن.

ويُعدّ الحليب مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن وخاصةً الكالسيوم بالإضافة إلى أن له دوراً مهماً في صحّة العظام وتقليل هشاشتها حيث يحتوي الحليب ومنتجاته على العديد من المُغذِّيات الرئيسية كالبروتينات الكاملة المناسبة للاحتياجات البشرية.

لقد سمعت الكثير عن فوائد شرب الحليب بالكركم أو "الحليب الذهبي" كما يحب أن يسميه الشرقيون، ولكن هل جربته؟

تنصح العديد من مدارس الطب الشرقي بتناول كوب من الحليب الذهبي للشفاء من العديد من الأمراض. وهناك بحث بسيط على شبكة الإنترنت يتحدث عن فوائد الحليب بالكركم، وهي فوائد تتراوح بين فقدان الوزن إلى علاج الاحتقان.

ولكننا اليوم لن نتحدث عن الفوائد التي أصبحت معروفة بل سنساعدكم على تحضير عدة وصفات نصح بها أطباء الايورفيدا، لصحة أفضل.

طريقة تحضيرالحليب بالكركم "الحليب الذهبي":

- تؤخذ عصا طويلة من الكركم، تذكر أن مسحوق الكركم ليس بمثل فعالية الجذر، لأن احتمالات تعرضه للتلوث مرتفعة. لذلك، خذ جذر الكركم وقم بدقه في الهاون.

- ضع بضعة حبوب من الفلفل أيضاً الفلفل الأبيض هو أفضل.

- يخلط كوب من الماء مع كوب من الحليب، ويضاف الكركم والفلفل ويوضع في وعاء على النار ليغلي.

- يترك الحليب على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.

- وبحلول ذلك الوقت، فإن السائل سيقل. لهذا يجب أن تبدأ بخلط الحليب والماء؛ وإلا سوف ستبقي سائل كثيف جدًا.

- يرفع عن النار ويصفى ثم تضاف ملعقة من العسل أو السكر إلى الحليب ويقدم.

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