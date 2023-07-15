البوابة – على عكس ما يعتقد الكثيرون يتميز المطبخ الإنجليزي بالتنوع فوجبة الإفطار تعتبر من أهم الوجبات وتحتوي على مجموعة متنوعة من اللحوم والخضار والحبوب. تعالوا معنا اليوم لنتعلم طرق تحضير وجبة فطور إنجليزية من المطبخ الإنجليزي.

5 أفكار سهلة لوجبة الإفطار من المطبخ الإنجليزي



1. الإفطار الإنجليزي الكامل الكلاسيكي: هذا هو الإفطار الإنجليزي الأكثر تقليدية ، هو وجبة فطور شهية وشهية تحظى بشعبية في المملكة المتحدة وأيرلندا. وتشمل عادة اللحم المقدد والنقانق والبيض والطماطم المشوية والفطر والخبز المقلي والفاصوليا.

هناك العديد من الاختلافات في الفطور الإنجليزي ، لكن المكونات الأكثر شيوعًا تشمل:

اللحم المقدد: Back bacon هو النوع الأكثر شيوعًا من لحم الخنزير المقدد المستخدم في وجبة الإفطار الإنجليزية. وهي مصنوعة من بطن الخنزير الذي تم معالجته وتدخينه.

النقانق: عادة ما تصنع النقانق البريطانية من لحم الخنزير والأعشاب. غالبًا ما تكون دهنية جدًا ولذيذة.

البيض: يمكن أن يكون البيض مقلي أو مسلوق أو مخفوق.

الطماطم المشوية: تُشوى الطماطم حتى تصبح طرية وعصارة.

الفطر: يُقطع الفطر إلى شرائح ويُطهى حتى ينضج.

الخبز المقلي: يُقلى الخبز بالزبدة أو الزيت حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

الفاصوليا: الفاصوليا المخبوزة هي إضافة شهيرة لوجبة الإفطار الإنجليزية. إنها مصنوعة من الفاصوليا المخبوزة في صلصة الطماطم.

غالبًا ما يتم تقديم الإفطار الإنجليزي مع الشاي أو القهوة والخبز المحمص. إنها وجبة دسمة ومليئة بالشبع ومثالية لبدء اليوم.

2. الإفطار الإنجليزي الكامل المبسط: هذه نسخة أخف من وجبة الإفطار الإنجليزية الكاملة الكلاسيكية ، وتتجاهل بعض العناصر الثقيلة ، مثل بلاك بودنغ والخبز المقلي.

3. الإفطار الإنجليزي النباتي: هذا الإفطار مثالي للنباتيين ، ويشمل النقانق النباتية والبيض المخفوق والطماطم المشوية والفطر والخبز المحمص.

4. إفطار إنجليزي سهل: إنه إفطار سريع وسهل يمكن إعداده في 15 دقيقة فقط. يشمل البيض والخبز المحمص ولحوم الإفطار المفضلة لديك ، مثل اللحم المقدد أو النقانق.

5. "البرنش" الإفطار المتأخر الإنجليزي: هذا الإفطار مثالي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، ويشمل الفطائر والوافل والخبز المحمص الفرنسي أو معجنات الإفطار الأخرى ، بالإضافة إلى اللحم المقدد والبيض ومجموعة متنوعة من قائمة الإفطار المفضلة لديك.

بغض النظر عن ذوقك ، يقدم المطبخ الإنجليزي شيئا مناسباً لكل شخص!

5 أفكار سهلة لوجبة الإفطار من المطبخ الإنجليزي

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لإعداد فطور إنجليزي سهل:

استخدم اللحم المقدد والنقانق المطبوخة مسبقًا لتوفير الوقت.

استخدم المحمصة لتحميص الخبز ولطهي الطماطم والفطر.

قدم الإفطار المفضل لديك مع العصير الطازج، ويفضل تقديم المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة بعد ساعة على الأقل من تناول الإفطار.

كن مبدعًا وأضف صلصات شهية لإطباقك مثل الأفوكادو أو الجبن أو صلصة هولنديز.

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