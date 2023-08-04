تعتبر فقرة الألغاز من الفقرات المُميزة والتي يُحبها الكثير من الأفراد خلال التجمعات العائلية، أو اللقاءات الودية مع الأصدقاء أو مع زملاء العمل، لما لها من دور في كسر روتين الملل، بالإضافة إلى مساهمتها في خلق جو من المرح والتسلية، فيما يلي أفضل 5 ألغاز صعبة مع الحل:

5 ألغاز صعبة مع الحل

اللغز 1

ما هو الشيء الذي يمشي ويزحف ولكنه ليس له أرجل؟

الحل:

السيارة.

اللغز 2

ما هو الشيء الذي يأتي ولا يذهب أبدًا؟

الحل:

غداً.

اللغز 3

ما هو الشيء الذي يُسمح لك بالوقوف عليه، ولكنه لا يمكنك الوقوف عليه لأكثر من دقيقة؟

الحل:

الساعة.

اللغز 4

ما هو الشيء الذي إذا أخذت منه تزيد، ولكن إذا أضفت إليه يقل؟

الحل:

العمر.

اللغز 5

ما هو الشيء الذي تستطيع قراءته دون أن ترى أحرفه؟

الحل:

الكتاب.

الغاز للاذكياء مع الحل

اللغز 1

ما هو الشيء الذي يأتي دائمًا قبل البداية؟

الحل:

الحرف "الألف".

اللغز 2

ما هو الشيء الذي يمكنك بناؤه دون لصق أو ربط أو تجميع، ولكنه يمكن أن يصبح أقوى من الحديد؟

الحل:

الثقة.

اللغز 3

كم مرة يمكنك طي الورقة على نفسها عشر مرات؟

الحل:

مرة واحدة، ثم ستصبح الورقة سميكة جداً وصعبة الطي.

اللغز 4

ما هو الشيء الذي إذا أعطيته يزيد، ولكن إذا قسمته يقل؟

الحل:

العمر.

اللغز 5

ما هو الشيء الذي يأتي مرتين في اللحظة ومرة واحدة في كل ثانية؟

الحل:

حرف الـ "ن".

10 ألغاز صعبة مع الحل

اللغز 1

ما هو الشيء الذي يمشي بأربعة أرجل في الصباح، ثم باثنتين في المساء، وفي المساء يسير على ثلاثة أرجل؟

الحل:

الإنسان - يزيد عصا الثالثة في المساء.

اللغز 2

ما هو الشيء الذي يأتي مرة في الدقيقة ومرتين في اللحظة ولا يأتي أبدًا في الساعة؟

الحل:

حرف الـ "م".

اللغز 3

ما هو الشيء الذي له أربعة عيون ولا يستطيع رؤية؟

الحل:

المخلوق الأربعة عيون هو موتنا في الأرض.

اللغز 4

ما هو الشيء الذي يكبر ويكبر ولا يصبح أكبر أبدًا؟

الحل:

الثقب.

اللغز 5

ما هو الشيء الذي لا يمشي على الأرض إلا بالزحف، ولا يطير في السماء إلا باللبوح؟

الحل:

السلحفاة.

اللغز 6

ما هو الشيء الذي يأتي بسرعة وينتهي قبل أن تبدأ؟

الحل:

التنفس.

اللغز 7

ما هو الشيء الذي يوجد في الزاوية ويجوب العالم؟

الحل:

الطابعة.

اللغز 8

ما هو الشيء الذي تستطيع أن تمسكه دون أن تلمسه أبدًا؟

الحل:

النفس.

اللغز 9

ما هو الشيء الذي إذا أخذت منه يزيد، وإذا أعطيته يقل؟

الحل:

الحفرة.

اللغز 10

ما هو الشيء الذي يكون أكثر وزنًا عندما يُضاف إليه بعضه، ويصبح أخف وزنًا عندما يُنزع منه بعضه؟

الحل:

الميزان.

60 لغز مع الحل

ما هو الشيء الذي يمتلك اللون من اسمه؟ الحل البرتقال. ضرب المزارع طبق البيض في الجدار ولم ينكسر لماذا ؟ الجدار الذي لم ينكسر وليس طبق البيض . في اي مدينة تقع ساعة بيج بين الشهيرة؟ توجد مدينة لندن جنوب بريطانيا. الي ماذا يشير مصطلح الذهب الاسود؟ البترول. ما هي الشيء الذي لا يصاب بالبلل في حالة تعرضه إلى الماء؟ الحل النقاط على الأحرف. ما هو الشيء الذي لا يتعرض إلى البلل في حالة إلقاء الماء عليه عمدا؟ الحل ظل الإنسان. ما هو الشيء الذي لا يسير إلا بعد أن يضرب على رأسه؟ الحل المسمار. ما هو الشيء الذي يسير ولا يكون لديه قدمين ويدخل إلى الأذنين بشكل مباشر؟ الحل الصوت. ما هو الطائر الذي لا يستطيع أن يلد أو يبيض؟ الحل الوطواط. ما هو الشيء الذي يبقى خارجه لحم وبداخل شعر؟ الحل الأنف. هناك شيئان أحدهما يمتلك رأس بلا عين والأخر عين بلا رأس فما هم؟؟ الحل الدبوس يمتلك الرأس بلا العين بينما الأبره تمتلك العين بلا رأس. ما هو الحيوان الذي لا يقدر أن يلد أو يبيض؟ الحل ذكر الحيوان. ما هو الشيء الذي كلما زاد تعرض إلى النقص؟ الحل العمر. ما هو الشيء الذي نشتريه ولا نراه عند استخدامه؟ الحل التابوت. من هو الذي قدماه تكون على الأرض ورأسه تصل إلى حد النجوم؟؟ الحل ضابط الشرطة. ما هو الشيء الذي كلما جاع يأكل قلب قشرته؟ الحل الشمعة المشتعلة. ما هو الشيء الذي كلما لمسته كلما صرخ؟ الحل الجرس. ما هو الشيء الذي يطلبه الناس بشكل مستمر وفي وقت مجيئه يهربون منه؟ الحل المطر الشديد. ما هو الشيء الذي يقدر على سماع الحديث بلا أذن ويقدر على التحدث بلا لسان؟ الحل الهاتف. ما هو الشيء الذي كلما وضع في الماء المغلي كلما جمد أكثر؟ الحل البيض المسلوق. ما هي المدينة التي لا يتم فيها طحن الطحين ولا يمكن أن يموت بها الميت مرة أخرى؟ الحل جميع المدن حيث لا يجوز أن يتم طحن الطحين ولن يموت الشخص الميت مرة أخرى. ابن الماء وكلما وضع بداخل الماء يموت فمن هو؟ الحل الثلج. ما هو الشيء الذي يوجد في السماء وفي حالة إضافة حرف زيادة إليه أصبح شيء متواجد على أرض الواقع؟ الحل النجم وإذا قمنا بإضافة حرف الميم أصبح منجم. أين يوجد النهر الذي لا يوجد بداخله ماء؟ الحل يوجد على الخريطة. ما هو الشيء الذي لا يمتلك بداية أو نهاية؟ الحل الدائرة. ما هو الشيء الذي تأكل منه بشكل مستمر ولكنه لا يؤكل؟ الحل الصحن. ما هو السؤال الذي تختلف إجابته في كل مرة؟ الحل كم الساعة الآن. ما هو الشيء الذي يمشى بلا أرجل؟ الحل الوقت. ما هو الشيء الذي لديه القدرة على التحدث بكل لغات العالم؟ الحل صدى الصوت. وجه الشبه بين الفراولة والتفاح؟ الحل الإثنين ليسوا موز. ما هو الشيء الذي يسير أمامك بشكل مستمر ولكنك لا تستطع أن تراه؟ الحل الهواء. ما هو الشيء الذي يقدر أن يقرصك دون أن تراه أو تتعامل معه؟ الحل الشعور بالجوع. ما هو الباب الذي لا يقدر الإنسان على فتحه؟ الحل الباب المفتوح. ما هو الشيء الذي يقدر على رؤية كل شيء ولكنه لا يمتلك العيون؟ الحل المرآة. ما هو الشيء الذي قادر على السير بلا قدمين ويطير وهو لا يمتلك جناحين ويبكى ولا يوجد لديه عينين؟ الحل الغيوم في السماء. أبن والدتك ووالدك ولا يكون أخيك أو أختك فمن يكون؟؟ الحل أنت. ما هو الشيء الذي يمتلك الأربع أرجل ولكنه لا يستطيع المشي؟؟ الحل الكرسي. من الشخص الذي مات ولكنه لم يولد؟؟ الحل نبي الله آدم عليه السلام. ما هو الشيء الذي كلما استعملته رميته؟؟ الحل شبكة الصيد. من الشخص الذي يرى أعدائه وأصدقائه بعين واحد؟ الحل الشخص المصاب الأعور. ما هو الشيء الذي كلما ذبحته كلما بكيت عليه؟ الحل البصل. ما هي الشجرة التي لا تمتلك الثمار ولا الظل؟ الحل شجرة العائلة. ما هي الكلمة التي كلما نطقناها أصبحت بلا قيمة؟ الحل السكوت. ما هو الشيء الذي يدور حول المنزل ولكنه لا يتحرك؟ الحل جدار المنزل. ما هو الشيء الذي يحملك وتحمله في وقت واحد؟ الحل القارب. ما هو الشيء الذي يمتلك الأسنان ولكنه لا يستطع العض؟؟ الحل المشط. ما هو الشيء الذي يمتلك اللون الأخضر في الأرض واللون الأسود في الأسواق بينما يكون أحمر في المنزل؟ الحل الشاي. ما هو الشيء الذي يمتلك القلب الأبيض والجسم الأسود بينما رأسه خضراء اللون؟ الحل الباذنجان. ما هو الشيء الذي نقوم برميه بعد العصر؟ الحل البرتقال. ما هو القفص الذي لا يمكن أن يحبس بداخله حيوان أو طائر؟ الحل القفص الصدري. ما هو الشيء الذي يمتلك رقبة بدون رأس؟ الحل الزجاجة. ما هو الحيوان الذي لحمه في الدخل وعظمه في الخارج؟ الحل السلحفاة. ما هو الشيء الذي يتواجد في السماء ولكنه لا يوجد في الماء؟ الحل حرف السين. ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه كبر وكلما أضفت إليه صغر؟ الحل الحفرة. ما هو الشيء الذي يقدر على حمل سفينة ولا يقدر على حمل مسمار؟ الحل الطائرة. ما هو الشيء القادر على اختراق الزجاج ولكنه لا يكسره؟الحل الضوء. ما هو الشيء القادر على نقلك من مكان إلى أخر ولكنه لا يتحرك معك؟ الحل الطريق. ما هو الشيء القادر على الاحتفاظ بالماء ولكنه يمتلك الكثير من الثقوب؟ الحل الإسفنجة. ما هو الشيء الذي يستطيع أن يمر من خلال الباب ولكنه لا يدخل؟ الحل المفتاح. ما هو الشيء الذي لا يمتلك الجسم ولا الدم ولكنه في حالة الحديث معه تكلم؟ الحل صدى الصوت.

ألغاز صعبة موت

جندي لدية شقيق أصيب في معركة، ولكن الجريح ليس لدية أخ، كيف ذلك؟

الإجابة هي: الجندي أنثي

ما هي أول دولة قامت باستخدام الطابع البريدي؟

الإجابة هي: بريطانيا

ما سبب وجود ظاهرة المد والجزر فى البحر؟

الإجابة هي: جاذبية القمر للأرض

هل تعرف من هو الذي يقوم بغسل وجهه ولا يمكنه تمشيط شعره؟

الإجابة هي: القط هو من يفعل ذلك

ما هي الاسماء المطلقة على البحر الابيض المتوسط

الإجابة هي: البحر الكبير , بحر الروم , بحر الشامى

شيء ليس له بداية ولا نهاية ما هو هذا الشيء؟

الإجابة هي: الدائرة

الغاز للاذكياء مع الحل

تاجر من التجار إذا اقتلعنا عينه طار فمن هو عطار.

ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه شبكة الصيد.

يسير بلا رجلين و لا يدخل إلا بالأذنين ما هو الصوت.

ما الذي يمكنه أن يملأ الغرفة دون أن يشغل حيزا الجواب النور .

له إبهام وأربعة أصابع وليس اليد فما هو الجواب القفاز .

شيء يجري في مسار طويل في حياتنا ليس له بديل طعمه ولونه واحد لكن شكله قابل للتبديل فما هو الجواب الماء .

كم حرفا يوجد في الأبجدية الجواب 8 أحرف وهي أحرف أ ل أ ب ج د ي ة .

لوالد أحمد ثلاثة أبناء هم محمد عمر فما اسم الابن الثالث الجواب أحمد .

ما هو القبر الذي سار بصاحبه الحوت بسيدنا يونس عليه السلام.

ماهو الشي الذي ينبض بلا قلب الساعة.

امرأة عقيم أي لا تنجب أطفال فهل تنجب ابنتها أطفال أم تكون مثل أمه الأم عقيم لا تنجب أطفال فهي إذا ليس لها بنات أصل.

أعطني اسم فاكهة مؤلف من 3 أحرف إن بدلت الحرف الأول بالثالث منه لا يتغير الجواب التوت والخوخ.

ما هو الشيء الذي يدور حول البيت دون أن يتحرك الجواب الجدار .

لها رقبة وليس لها رأس فما هي الجواب القنينة.

ما هو الشيء الذي بالصيف يحميك وبالشتاء يدفيك الجواب الشجرة .

ما هو الشيء الذي بالصيف يحميك وبالشتاء يدفيك الجواب الشجرة . من هو الحيوان الذي لايلد أو يبيض ذكر الحيوان.

برميل به ماء ويزن 70 رطلا كيف نجعله 30 رطلا فقط ثقبه.

ما هو الشئ الذي يجب كسره قبل استخدامه البيضة.

ما هو الشئ الذي يمكن كسره دون ان نلمسه الوعد.

رجل خرج في المطر دون قبعة او مظلة ولم يبتل شعره لماذا أصلع.

ما هو الشي الذي له أربع أرجل و لا يستطيع المشي الكرسي.

ما هو الشي الذي يستحيل كسره المبتدا.

أين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء في الخريطة.

عشرة ألغاز سهلة مع الحل للأطفال

هناك الكثير من الألغاز السهلة التي تتناسب الأطفال وصغار السن، ولكنها في ذات الوقت تساهم على تنمية التفكير والإبداع لديهم:

أرى كل شيء وليس لدي عيون.. فمن أنا؟ الإجابة : أنا المرآة. بيت ليس له نوافذ ولا أبواب.. فمن أنا؟ الحل : أنا بيت الشعر. شيء يكتب ولكنه لا يقرأ.. فمن أنا؟ الحل : أنا القلم. أتحدث الصدق في كافة الأمور، ولكنني أكذب في حالة واحدة فقط عندما أشعر بالجوع.. فمن أنا؟ الحل : أنا الساعة. شيء لونه أخضر على الأرض، وأسود عند البائع، وإن وجده في المنزل فإن لونه أحمر ؟ الحل: الشاي. اسم فاكهة إذا قرأتها من أولها وإذا قرأتها من آخرها تكون صحيحة ؟ الحل: كلمة التوت. تناولت الفلفل فتفلفل فمي، هل تستطيع ان تحسب كم عدد الفاء في ذلك ؟ الحل: لا يوجد فاء في كلمة ذلك. شيء في لونه أسود، وقلبه أبيض ناصع، له رأس خضراء ؟ الحل: الباذنجان الأسود. شيء ليس له بداية ولا نهاية.. فمن أنا؟ الحل : أنا الدائرة. أسمع وأتكلم وليس لدي أذن ولا لسان.. فمن أنا؟ الحل : أنا الهاتف. أقرصك ولكنك لا تراني.. فمن أنا؟ الحل هو : أنا الجوع.

ألغاز عن آيات القرآن الكريم والأنبياء