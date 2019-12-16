5 حلول طبيعية للحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف

هل تعاني من جفاف البشرة في فصل الشتاء؟ هل تضعين مرطبات وماسكات للتخلص من الجفاف؟

تعتبر مشكلة جفاف البشرة مقلقة للكثير من النساء وخصوصاً في فصل الشتاء، الأمر الذي يُساهم في فقدان البشرة ليونتها وملمسها الناعم، وهذا ما يتسبّب بالطبع بالشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

وللتخص من هذه المشكلة وجدنا لكِ سيدتي بعض من الحلول للحفاظ على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من الجفاف:

1- دقيق الشوفان

الشوفان آمن على البشرة الحساسة قومي بمزج (مطحون دقيق الشوفان + مطحون اللوز+ ملعقة عسل)، وضعيهم على بشرتك مع الفرك البطيء باستخدام منشفة ناعمة. فهذه الطريقة ستغذي بشرتك وتمنحها النضارة والإشراق

2- السكر

للسكر فوائد كثيرة للبشرة فهو مرطب وملين رائع له، كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة وجميع مناطقها كذلك، والدليل هو إمكانية استخدامه على الشفاه لتقشيرها وترطيبها، كما يمكنك استخدامه على فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية بها، فضلًا عن فوائده الكبيرة في منح بشرتك التألق والإشراق.

وللاستفادة منه على البشرة قومي بمزج ملعقة من السكر مع أخرى من زيت الزيتون مع فرك البشرة بها بلطف.

3- الجوز وبذور العنب

يعمل الجوز وبذور العنب على تخفيف خشونة البشرة كالركبتين والكاحلين والمرفقين، ولكنه غير مناسب للبشرة الحساسة فقد يعمل على التهابها. قومي بطحن بذور العنب واللوز إلى مسحوق ناعم ودلكي به بشرتك وبالأخص الأماكن الخشنة في الجسم للحصول على بشرة ناعمة ورطبة.

4- الأرز

الأرز ليس فقط مجرد وجبة طعام، ولكنه عنصر أساسي في العناية بالبشرة. فبمكان الأرز علاج الطفح الجلدي المزعج، والتخلص من التهاب الأكزيما وتغذية البشرة كذلك؛ قومي بطحن الأرز على شكل مسحوق واخلطيه مع محلول خالٍ من العطر وامزجيهم جيدًا، ثم ضعيهم على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة. وفي النهاية اغسلي بشرتك جيدًا بالماء وضعي عليها الكريم المرطب الخاص بك.

5- شرب الماء

يجب تشربي لترين من الماء على الأقل حتى تحافظي على نضاره ونقاء بشرتك.

6- زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على علاج مشكلة جفاف البشرة وتنعيمها؛ وذلك بفضل احتوائه على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، والأحماض الدهنية الصحية المفيدة للبشرة.

7- العسل

يُصنّف العسل على أنه أحد أفضل المواد المُرطّبة الطبيعية للبشرة؛ لأنه يمتلك القدرة على الاحتفاظ بالرطوبة داخله لفترة طويلة، مما يُساهم في تعزيز نعومة البشرة بشكلٍ أكبر؛ وذلك بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الأساسية المفيدة لصحة البشرة.

المزيد من الصحة والجمال:

فوائد تقشير الوجه في الشتاء وأهم الماسكات لذلك

اصنعيه بنفسك: مقشر القهوة مع زيت الجوجوبا لبشرة نضرة