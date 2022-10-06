5 خرافات وحقائق متعلقة بسرطان الثدي تعتقد الكثير من النساء أن حمالات الصدر لها دور تلعبه في سرطان الثدي. لكن هذا ليس هو الحال في الواقع. هناك العديد من الأسباب ، معظمها طبية ، والتي تتفاقم بسبب ممارساتنا ، لكن ارتداء حمالات الصدر أو عدم ارتدائها ليس أحد الأسباب العديدة. دعونا ندحض بعض هذه الخرافات:

5 خرافات وحقائق متعلقة بسرطان الثدي

الخرافة #1 : حمالات الصدر ذات الأسلاك الداخلية السفلية تسبب سرطان الثدي

الحقيقة: حمالات الصدر ذات السلك الداخلي لا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. كانت هناك بعض المخاوف من أن الأسلاك الموجودة في كوب حمالات الصدر السفلية قد تقيد تدفق السائل الليمفاوي في الثدي مما يتسبب في تراكم السموم في المنطقة. لا يوجد دليل علمي يربط بين نوع حمالة الصدر (بما في ذلك حمالات الصدر ذات الأسلاك السفلية) أو حجم حمالة الصدر أو حجم الثدي بخطر الإصابة بسرطان الثدي.

5 خرافات وحقائق متعلقة بسرطان الثدي

الخرافة #2: ارتداء حمالة الصدر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الحقيقة: على العكس من ذلك ، فإن دعم الثدي المرتبط بحمالة الصدر يقلل من خطر تلف الأنسجة الدهنية في الثدي المرتبط بالنشاط البدني القوي ، ويقلل من أعراض الألم المزعجة لدى النساء اللاتي يرضعن طفلًا رضاعة طبيعية. فكر في الرجال الذين يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي أيضًا ولا يرتدون حمالات الصدر.

5 خرافات وحقائق متعلقة بسرطان الثدي

الخرافة #3: حمالة الصدر السوداء تسبب السرطان

الحقيقة: لا علاقة للون حمالة الصدر بسرطان الثدي. وعندما يتعلق الأمر بارتداء حمالة صدر أثناء النوم ، يُنصح بالنوم بدونها. لكن هذا ، مرة أخرى ، لا علاقة له بسرطان الثدي.

5 خرافات وحقائق متعلقة بسرطان الثدي

الخرافة #4: النساء فقط يصبن بسرطان الثدي

الحقيقة: يمكن أن يصيب سرطان الثدي كل من الرجال والنساء ، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء.

5 خرافات وحقائق متعلقة بسرطان الثدي

الخرافة #5: أكياس تكبير الثدي المصنوعة من السيليكون تزيد من فرص إصابتك بسرطان الثدي

الحقيقة: يمكن أن تتسبب أكياس تكبير الثدي المصنوعة من السيليكون في تكوين أنسجة ندبية في الثدي ، ولكن وجد العديد من الباحثين أنه لا علاقة لها بمخاطر وفرص الإصابة بسرطان الثدي.

5 خرافات وحقائق متعلقة بسرطان الثدي

نصائح للعناية بالثدي

اختيار حمالة الصدر المناسبة - لا ترتدي حمالة صدر ضيقة جدًا وغير مريحة للغاية. احصلي على المقاس المناسب وحمالة الصدر الأكثر راحة. قومي بقياس حجم ثديك كل عام واشترِ الحجم الصحيح من حمالة الصدر واستبدل القديمة .

ارتدِ حمالة صدر رياضية أثناء الركض - يُنصح بارتداء حمالة صدر رياضية أثناء الركض أو النشاط الرياضي لمنع الارتداد الذي قد يؤدي إلى شد الأربطة. هذه هي أسهل نصيحة للعناية بصحة الثدي .

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