مرض السرطان هو تكاثر غير طبيعي في خلايا الجسم، تحدث السرطان عندما تتحور أو تتغير الجينات بطريقة غير طبيعية، هذا التحور أو التغير الغير طبيعي يتسبب في انقسام الخلية دون سيطرة والذي يتحول لاحقاً إلى ورم.

سرطان الثدي هو السرطان الذي نشأ في خلايا الثدي، وهو غالباً ما ينشأ في خلايا الثدي ويسمى فصيفصات،وهي الغدد التي تنتج اللبن الموجود في الثدي، سرطان الثدي وهو غالباً ما يصيب النساء أكثر ما يصيب الرجال.

وللرجال أيضاً يوجد أنسجة ثدي يمكن أن تنشا سرطان الثدي كذلك، وللرجال أقل عر ضة بالإصابة بـ سرطان الثدي، لأنه لديهم خلايا القنوات الثديية اقل تطور منها عند النساء.

تختلف أعراض سرطان الثدي وبعض المصابين قد لا تكون لديهم أعراض على الإطلاق، ومن الضروري معالجة سرطان الثدي في مراحله المبكرة، والإكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي يساعد في مستقبل أفضل للمرض،الكشف المبكر لسرطان الثدي قبل ظهور أعراضه هو الهدف من عمل إجراءات الفحص الروتيني.

عوامل ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي عند النساء

ألم شديد في منطقة الثدي.

حكة في الجلد

احمرار في منطقة الجلد

تقشير الجلد حول منطقة الحلمة

ظهور كتل في منطقة تحت الذراعين

ممارسة الرياضة تقي من الإصابة بسرطان الثدي

التاريخ المرضي للإصابة بأي أمراض سرطانية.

الوراثة والعامل الجيني خاصة من جهة الأم.

السمنة

سوء التغذية.

نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني.

من عوامل ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي عند النساء المبالغة في التدخين.

التلوث البيئي.

البلوغ المبكر أو المتأخر، أو سن اليأس المبكر.

الأمراض التي تسبب اضطرابات في الهرمونات.

أسباب سرطان الثدي

التقدم في العمر يزيد خطر الإصابة بسرطات الثدي بين النساء.

العوامل الوراثية من الممكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بـ سرطان الثدي.

التعرض المستمر للإشعاع وخصوصاً على منطقة الصدر فهذه من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.

تراكم الدهون في الجسم.

الوزن الزائد.

الإنجاب في سن متأخر

الإفراط في أخذ العلاجات الهرمونية قد تسبب اضطرابات مما يؤدي للإصابة بـ سرطان الثدي.

الإفراط الكبير في تناول المشروبات الكحولية.

ما هي اول علامة لسرطان الثدي؟

اول علامة لسرطان الثدي هو ظهور عقدة صلبة غير مؤلمة أو كتلة في الثدي أو تحت منطقة الإبط.

تورم الثدي أو انتفاخه.

خروج إفرازات من الثدي.

تغير في شكل الثدي أو حجمه أو التجعد في الجلد.

ما هي طرق الوقاية من سرطان الثدي؟

التخفيف من شرب الكحوليات.

المحافظة على الوزن المثالي.

ممارسة التمارين الرياضية.

الرضاعة الطبيعية.

الحد من العلاج الهرموني بعد انقطاع الدورة الشهرية.

هل الغضب يسبب سرطان الثدي؟

لا، إن الغضب لا يسبب مرض سرطان الثدي.

ما هي الاطعمة التي تقتل الخلايا السرطانية؟

الثوم

الطماطم

الجزر

الخضراوات الصليبية

الفراولة

هل الحالة النفسية تسبب سرطان الثدي؟

الحالة النفسية والضغط النفسي يؤثر بشكل مباشر على عمل الخلايا العصبية والخلايا التي تمنع نموّ الخلايا السرطانية، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز المناعي، وخصوصاً إذا كانت في مرحلة متقدّمة من تطوّر مرض سرطان الثدي عند المرأة.

ما هي الفاكهة التي تعالج السرطان؟

فاكهة الجرافيولا

الفواكه ذات اللب الأخضر

فاكهة الجاك فروت

العنب الأحمر

التفاح

عبارات تشجيعية لمرضى سرطان الثدي

ما هو سرطان الثدي؟ وكيف يحدث؟