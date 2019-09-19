5 خطوات لعمل مكياج بسيط للعمل (صور) 

إن طريقة عمل مكياج العيون تعكس مدى جمال العيون حيث صنعت العديد من المنتجات ومستحضرات التجميل، والتي تعنى بجمال العيون، وبالرغم من أهمية عنصر المكياج في جمال العيون إلا أنّ المبالغة في استخدام المستحضرات التجميلية بطريقة خاطئة قد تهدّد صحة وسلامة العيون.

وفي هذا المقال نقدم لكم خطوات عمل مكياج بسيط للعمل:

1- ابدئي بترطيب بشرتك أولاً، بعدها وزعي كريم الـ BB أو CC الذي سيمنحك تغطية كاملة وخفيفة وطبيعية أكثر بعكس كريم الأساس الثقيل.

2- طبقي الكونسيلر تحت عينيكِ، ووزعيه بعناية بالاسفنجة الرطبة، ومن ثم وزعي طبقة خفيفة من البودرة المطابقة للون بشرتك الطبيعي، حتى تمتص أي زيوت موجودة في بشرتك، ولتحافظي على مكياجك فترة أطول.

3- حددي حواجبك باستخدام قلم تحديد مماثل تماماً للون شعرك الطبيعي، وبالتالي ستحصلين على حواجب ممتلئة ذات مظهر طبيعي خلاب.

4- إذا أردتِ انثري أي لون ترغبين به من ظلال العيون بالطريقة التي تفضلينها على جفنك، بعدها حددي العين من الداخل بالكل الأسود أو الملون أو الأبيض، ثم ضعي طبقة من الماسكارا.

5- بإمكانك اعتماد ألوان أحمر الشفاه الجريئة أو الفاتحة والزاهية تبعاً لألوان ظلال العيون التي استخدمتها على عينيكِ، ولا مانع من وضع بعض البلاشر البرونزي أو المشمشي على وجنتيكِ.

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