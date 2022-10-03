5 سمات شخصية تصنع أفضل الأمهات من الصعب أن تكون أماً مثالية ، بغض النظر عن هويتك. حتى لو كانت الأمومة طبيعية بالنسبة لك ، فإن كل أم تمر بمراحل صعود وهبوط أثناء تجربة الأمومة. الآن ، نريد جميعًا أن نكون أمهات عظماء ، ولهذا السبب نحتاج إلى العمل باستمرار على أنفسنا والاحتفاظ بملاحظات لما نقوم به وكيف نقوم به.

كونك أماً جيدة لا يعني بالضرورة أن تكوني شخصًا طيبًا للغاية. بل يأتي في الواقع مع كونك ذكية بما يكفي لفهم نفسك وكذلك طفلك ، واتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك. سيقدم لك الجميع الكثير من النصائح حول الأبوة والأمومة ، ولكن ما تختارين الالتزام به هو ما يمكن أن يجعلك الأفضل.

فيما يلي بعض أهم صفات الأمهات العظيمات:

5 سمات شخصية تصنع أفضل الأمهات

الوعي الذاتي

لكي تتمكني من فهم طفلك بشكل أفضل ، عليك أولاً أن تكوني متزامنة مع نفسك. الشخص الذي يدرك حقًا نقاط قوته وضعفه ، وكذلك يعرف كيفية إدارتها ، قادرًا في الواقع على مساعدة طفله على إدراك نقاط قوته وضعفه أيضًا. الأبوة والأمومة ليست سهلة وقد يكون لديك في كثير من الأحيان شكوك في نفسك ، وتتساءل عن مهاراتك في التربية أو أسلوبك. في حين أن هذا أمر طبيعي تمامًا لأي والد ، وبطريقة ضرورية لإعادة التفكير ، فإن الوعي والوعي الذاتي يمكن أن يساعدك على القفز مرة أخرى بطريقة أكثر كفاءة وثقة.

5 سمات شخصية تصنع أفضل الأمهات

الاستماع النشط

يحب الأطفال الأمهات اللواتي يستمعن إليهن دون أي حكم. عندما يكبر طفلك، فإنهم يشاركون أفكارهم وملاحظاتهم وخبراتهم بطريقة غير مفلترة تمامًا. عندما تتجاهل الأم قصص الاطفال ، يبدأ الاطفال في فصل أنفسهم عن الام . ما تحتاج إلى تعلمه هو مجرد الاستماع إلى طفلك ، دون الحكم على تجاربه أو الرد ببيان من شأنه أن يخيف مشاعره.

5 سمات شخصية تصنع أفضل الأمهات

القوة

كأم ، يمكن أن يواجه أطفالك تحديات مختلفة، مثلا شخص يؤذي ابنك ، قد يكون مرضًا أو درجات ضعيفة. في بعض الأحيان ، يمكن للطفل أيضًا أن يجرح مشاعرك اثناء المناقشات الحادة. أن تكوني قوية ليس بالأمر السهل. لكن يمكن أن تساعدك هذه الميزة الفردية على حماية طفلك ونفسك من كل المصاعب ، الكبيرة والصغيرة. هذا لا يعني أنه لا يجب أن تذرف دمعة أو تشعر بالخوف أبدًا. كل هذا طبيعي، ولكن المفتاح هو مواجهة التحديات وجهاً لوجه من خلال الإيمان بقدراتك.

5 سمات شخصية تصنع أفضل الأمهات

التواضع

يمكن للوالدين في كثير من الأحيان تطوير شعور بالتفوق والفخر ، خاصة في علاقتهم مع أطفالهم. لكن بصفتك أحد الوالدين ، سوف ترتكب أخطاء. ما يميزك هو كيفية التعامل معها. إذا اخترت الإنكار ولم تعتذر لأطفالك ، عاجلاً أم آجلاً ، فسيأخذون هذه العادة منك. إذا كنت تتوقع أن يعترف طفلك بأخطائه وأن يتعامل مع الأمر ، فعليك أن تتدرب على ذلك أيضًا. لا يتوقع طفلك أن تكوني أماً مثالية ، إلا إذا كنتي تصوّرين نفسك على أنك واحدة. لاحظ أنه بصفتك أحد الوالدين ، لا ينبغي أن تدور خلافاتك مع طفلك حول من يفوز في النهاية، ولن تكون سيئاً إذا قبلت أخطائك - كبيرة كانت أم صغيرة.

5 سمات شخصية تصنع أفضل الأمهات

الدعم

من السمات الأخرى التي يصعب عليك امتلاكها هي أن تكوني أمًا داعمة. غالبًا ما ترى طفلك يتخذ قرارات لا تتناسب مع اختياراتك. ومع ذلك ، طالما أنهم لا يعرضون أنفسهم أو أي شخص آخر للأذى، فمن الضروري السماح لهم بالذهاب قليلاً والتعلم من خياراتهم وتجاربهم الخاصة.

بالطبع ، بصفتنا أحد الوالدين ، من واجبنا أيضًا توجيههم نحو القيم الجيدة والصفات الأساسية الأخرى لتربيتها. فقط تأكدي من عدم المبالغة في ذلك وعدم التحكم في تجاربهم.

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