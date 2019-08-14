5 طرق خفض الكولسترول في الدم

الكولسترول هو أحد المركبات المهمة في خلايا الجسم، حيث يقسم إلى قسمين رئيسين؛ هما: الكولسترول الجيد الذي يقع على عاتقه مسؤولية القيام بالعديد من الأدوار البيوكيميائية التي تفرز الهرمونات والفيتامينات المتعددة، بما في ذلك فيتامينات E, A, D، وكذلك الكولسترول الضار الذي يختصر علمياً بـLDL.

يعتبر ارتفاع الكولسترول من أخطر المشكلات الخطيرة الشائعة بين فئة كبيرة من الأشخاص، حيث يؤثر بشكل سلبي على كافة الجوانب الصحية في الجسم، ويُشكل خطراً حقيقياً على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية، كونه يحول دون وصول الأكسجين إلى الدم، مما يزيد خطر الإصابة بالجلطات والسكتات القاتلة، ونظراً لتأثيره السلبي على الجسم اخترنا أن نستعرض أبرز الطرق الكفيلة بخفضه في الجسم، والحد من تأثيره السلبي على جدران الأوعية الدموية.

ومن طرق خفض الكولسترول في الدم:

1- ضبط الوزن

وذلك بتجنب السمنة من خلال تناول الأطعمة المناسبة التي تحول دون اكتساب المزيد من السعرات الحرارية التي بدورها تخفض مستوى الدهون الثلاثية في الجسم، وتحفز مستويات الكولسترول النافع فيه.

2- ممارسة الرياضة

تقضي الرياضة أو النشاط البدني على الكولسترول السيئ، وتحفز إنتاج الكولسترول النافع للجسم، على أنّ تُمارس التمارين المختلفة بشكل دوري، بما في ذلك المشي في الهواء الطلق، وممارسة تمارين القوة، ورفع الأثقال المناسبة، كما يجب التخلص من عادة الجلوس لساعاتٍ طويلة التي تعود الجسم على الكسل.

3- توازن النظام الغذائي

يتمثل التوازن في النظام الغذائي بالتركيز على تناول المأكولات الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة، والتي تتمثّل في زيت الزيتون، وفول الصويا، والأسماك التي تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة؛ مثل: السلمون، والماكريل، والسردين، والتقلّيل قدر الإمكان من الدهون المشبعة والصلبة التي تزيد الكولسترول الضار، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالدهون؛ كالحليب ومشتقاته كاملة الدسم، واللحوم الحمراء، والدجاج مع الجلد، والزيوت الطبيعيّة والصناعية، مثل: زيت النخيل، كما ينصح بالتركيز على المأكولات الغنية بالألياف التي تطرد كافة السموم من الجسم، وتُعين على التخلص من الفضلات، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، والتي توجد بنسبة كبيرة في كل من: التفاح، والكمثرى، والبرقوق، وكذلك الحبوب الكاملة.

4- علاج الأمراض المسببة لهذه المشكلة

هناك العديد من الأمراض التي تسبب ارتفاع الكولسترول في الدم، بما في ذلك مرض السكري، ويجب الإقلاع عن العادات السيئة التي تزيد حدتها، وعلى رأسها التدخين، وتناول الكحول بكميات كبيرة.

5- إضافة الشوفان إلى الأغذية المختلفة

يحتوي الشوفان على نسبة مرتفعة جداً من الألياف، كما أن الشوكولاتة تعتبر من أقوى المضادات الطبيعيّة للأكسدة، وتقاوم بالتالي ارتفاع الكولسترول في الدم.

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