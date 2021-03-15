5 طرق خفية لغرس الأخلاق الحميدة في أطفالك

الأطفال ليسوا مجرد انعكاس خارجي لنا، فهو يعكسون أخلاقنا ومبادئنا أيضاً، وهم يتأثرون بسهولة بمحيطهم الخارجي...

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لذلك فأن الطريقة التي تقدم بها نفسك أمام طفلك ، ونوع البيئة التي تبنيها له والعلاقة التي تربطك بطفلك ، هي ما تحدد كيف ينظر طفلك لنفسه أو نفسها في المستقبل.

لذا ، إذا كنت تتطلع إلى تربية طفل مسؤول ومهذب دون بذل الكثير من الجهد ، فإليك بعض الطرق الدقيقة لغرس الأخلاق في طفلك.

لا تنتظرهم حتى يكبروا

في كثير من الأحيان ، ينتظر الآباء أن يكبر أبنائهم ويصلوا إلى مرحلة النضج ، وذلك لتعليمهم معنى الخير والطيبة في المجتمع. ومع ذلك ، يجب أن يبدأ غرس هذه القيم والمعتقدات في مرحلة مبكرة. الأطفال متيقظون وكلما أدركت ذلك بشكل أسرع ، كلما تعلموا بشكل أسرع أن يكونوا في أفضل سلوك لهم.

كن قدوة حسنة

كما هو معروف ، يتعلم الأطفال من والديهم. يميل الآباء أحيانًا إلى الانحراف عما يعلمونه لأطفالهم. هذا يضع الطفل في حالة عقلية متضاربة. لذلك ، إذا كنت تريد أن يكون طفلك رائعًا في شيء ما ، فقد حان الوقت للتفكير الذاتي أولاً والعمل على نفسك. كن الشخص الذي تريد أن يصبح أطفالك.

ضع القواعد الأساسية الصحيحة

الأبوة والأمومة تنطوي على الكثير من العمل. لذلك ، في حين أنك قد لا تجعل الأمر واضحًا ، يمكنك بالتأكيد وضع قواعد أساسية مناسبة لجعل طفلك أكثر عرضة للمساءلة والالتزام بالمواعيد. على سبيل المثال ، تخصيص ساعات مختلفة للأنشطة المختلفة وتوفير خطة روتينية لكل شيء سيجعل طفلك أكثر وعيًا بفكرة الالتزام بالمواعيد وسيساعده على تقدير الوقت.

خلق جو من اللطف

قبل أن تبدأ في تعليم طفلك عن الأخلاق ، افهم جوهر سبب أهميتها. إن تعليم طفلك آداب السلوك سيساعده فقط على "الظهور" بطريقة جيدة أمام الناس. ولكن عندما تختار تعليمهم اللطف ، فإن الأخلاق ستسير في طبيعتهم أيضًا. لذلك ، اهدف إلى بناء جو من اللطف والتواضع بدلاً من التوافق مع ما يطلبه المجتمع منك ومن طفلك.

لا تطلب اعتذاراً

الأطفال عرضة لارتكاب الأخطاء. ولكن بدلاً من طلب الاعتذار ، ساعدهم على التعلم من أخطائهم وأن يقرروا بأنفسهم ما إذا كان ينبغي عليهم الاعتذار أم لا. القيام بذلك سيجعلهم مسؤولين بشكل طبيعي عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها.

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