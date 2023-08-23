البوابة – هل تحبين العناية بالنباتات المنزلية أذن سوف يعجبك موضوع الأسمدة الطبيعية المحضرة في المنزل، بعض أنواع الأسمدة قد تكون مكلفة ولكن الأسمدة الطبيعية المنزلية غير مكلفة وصديقة للبيئة وسهلة الاعداد وغير مكلفة.

5 طرق لصناعة الأسمدة الطبيعية في المنزل

شاي الكومبوست: وهو سماد سائل يتم تصنيعه عن طريق نقع السماد في الماء. لتحضير شاي الكومبوست ، يخلط جزء واحد من السماد مع 10 أجزاء من الماء في دلو. قم بتغطية الدلو وتركه لمدة 24 ساعة. قم بتصفية الشاي واستخدمه لسقي نباتاتك. القهوة المطحونة: تعتبر القهوة المطحونة مصدرًا رائعًا للنيتروجين الضروري لنمو النبات. لاستخدام القهوة المطحونة كسماد، قم ببساطة برشها على التربة المحيطة بالنباتات. يمكنك أيضًا تسميد القهوة المطحونة لصنع شاي الكومبوست. قشر البيض: قشر البيض مصدر جيد للكالسيوم المهم لصحة النبات. لاستخدام قشر البيض كسماد، قم بطحنه إلى مسحوق ناعم ورشه على التربة المحيطة بالنباتات. يمكنك أيضًا إضافة قشر البيض إلى كومة السماد. قصاصات العشب: قصاصات العشب هي مصدر جيد للنيتروجين والمواد المغذية الأخرى. لاستخدام قصاصات العشب كسماد، قم بنشرها على التربة المحيطة بالنباتات. تأكد من إزالة أي أعشاب أو حطام قبل نشر القصاصات. السماد العضوي: السماد العضوي هو سماد طبيعي غني بالمواد المغذية. ومع ذلك، من المهم استخدام السماد الذي تم تحويله إلى سماد أو تعتيق، حيث يمكن للسماد الطازج أن يحرق النباتات. لاستخدام السماد العضوي كسماد، قم بنشره على التربة المحيطة بالنباتات وسقيها جيدًا.

هذه مجرد أمثلة قليلة من الطرق العديدة لصنع الأسمدة الطبيعية في المنزل. عند اختيار الأسمدة، من المهم أن تأخذ في الاعتبار احتياجات نباتاتك ونوع التربة لديك. يمكنك أيضًا استشارة مشتل محلي أو مركز حديقة للحصول على مزيد من النصائح.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لصنع الأسمدة الطبيعية:

استخدم المواد العضوية كلما أمكن ذلك. تجنب استخدام الأسمدة التي تحتوي على مواد كيميائية أو مكونات صناعية. ابدأ بكمية صغيرة من الأسمدة وقم بزيادة الكمية حسب الحاجة. تأكد من سقي نباتاتك جيدًا بعد استخدام الأسمدة. اختبر تربتك بانتظام للتأكد من أنك تزود نباتاتك بالعناصر الغذائية التي تحتاجها.

من خلال صنع الأسمدة الطبيعية الخاصة بك، يمكنك المساعدة في تحسين صحة نباتاتك والبيئة.

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