البوابة - كلنا لدينا عدد من الأقارب المزعجين الذين يتواجدون في كل تجمع عائلي ولا يتوقفون عن طرح الأسئلة الفضولية أو التدخل في شؤون لا تعنيهم.

مع اقتراب شهر رمضان قد يكون التعامل مع هؤلاء الأشخاص أمر لا مفر منه، لذلك إذا كنت تعاني بسبب إزعاج بعض الأقارب ، فإليك 5 طرق رائعة للتعامل معهم.

5 طرق للتعامل مع الأقارب المزعجين

نصائح للتعامل مع الفضوليين

حدد العلاقة بالرسمية

إذا كان سلوك قريبك يزعجك ، فمن الضروري أن توضح حدود المعاملة بينكما بوضوح. دعهم يعرفون بأن ما يقومون به غير مقبول واشرح لهم العواقب إذا استمروا في إزعاجك. ليس عليك أن تكون وقحًا. فقط اجلس وأخبرهم أنك تريد أن تكون العلاقة بينكما رسمية.

تجنب المواضيع المثيرة للجدل

إذا كان قريبك يحب المناقشات الحادة، فتجنب مناقشة أي موضوع معه. حاول أن تتجنب فتح أي حوار معه، لأن الأسئلة لن تتوقف، مثلا إذا سألك متى تفكر في الزواج؟ فمن الأفضل أن تبدو وكأنك انشغلت فجاءة بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية، ابتسم وقل له بأن الاتصال هام ويتعلق بالعمل، وانسحب من أمامه. استعمل أسلوب عدم الرد حتى يستسلموا.

حافظ على هدوئك

من السهل أن تصبح عاطفيًا عند التعامل مع قريب مزعج ، لكن حاول أن تظل هادئًا. خذ أنفاسًا عميقة أو ابتعد لبضع دقائق لتهدأ قبل الانخراط معهم.

تدرب على التعاطف

في بعض الأحيان ، يتصرف الناس بشكل مزعج لأنهم يكافحون من أجل شيء ما في حياتهم. حاول أن تضع نفسك مكانهم وافهم سبب حاجتهم للمناقشة أو الاستفسار. هناك الكثير من الأسئلة التي يجب طرحها ، ولكن بمجرد تجربة ذلك ، ستعرف ما نعنيه هنا.

اطلب المشورة والدعم

إذا أصبح الموقف صعبًا للغاية بحيث لا يمكنك التعامل معه بنفسك ، فاطلب الدعم من أفراد الأسرة الآخرين. وجود شخص تتحدث معه يمكن أن يساعدك على معالجة مشاعرك وتطوير استراتيجيات التأقلم. نقترح عليك أولاً التحدث إلى والديك حول هذا الأمر لأنهم أقاربك بسببهم في المقام الأول.

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