5 عادات يفعلها الاثرياء.. اعتمدها!

بناء الثروة لا علاقة له بمسمى وظيفتك، فبعض أغنى الأشخاص في العالم هم المتسربون من الجامعات والمدرسون والمهنيون المتواضعون الذين يعيشون حياة متواضعة. لكن بمجرد إلقاء نظرة على حساباتهم المصرفية، يتضح أنهم يفعلون شيئاً صحيحاً.

يقول أنتوني كارلتون، وهو مستشار في شركة Farther Finance -أول مكتب عائلي رقمي- إن الأمر المربك هو أن العديد من الأشخاص الذين تفترض أنهم أغنياء - أطباء ومحامون ومديرون تنفيذيون - ينفقون أموالهم ويستدينون لمجرد المقارنة مع أقرانهم.

لاحظ كارلتون، والذي يعمل كمخطط مالي أن السر وراء بناء الثروة، ينبع من العادات التي يتحلى بها الأثرياء دون غيرهم، وهناك خمس عادات يشترك فيها معظم الأثرياء تقريباً وفقاً لما ذكره في مقال لموقع "Business Insider".

أهداف مالية واضحة

يتحلى الأثرياء بوضوح عقلي، فعندما تكون واضحاً بشأن ما تريد، ومتى تريده، ولديك سبب قوي وراء هدفك - عقلك لا يستطيع المقاومة. لقد أعطيته هدفاً واضحاً لتحسين أفعالك، وفقاً لـ "كارلتون".

قال، "بالنسبة لأغنى عملائي، فإن الهدف هو مجرد نقطة بداية، بعد أن يقرروا ما يريدون، ومعظمهم عمدوا إلى أنظمة قابلة للتكرار تعمل على مواءمة أفعالهم مع أهدافهم.

ونصح أنه، في المرة القادمة التي تحدد فيها هدفاً مالياً - مثل ادخار 50000 دولار لمقدم المنزل، على سبيل المثال - لا تتوقف عند تحديده. حدد الإجراءات الأسبوعية أو الشهرية التي ستتخذها للوصول إلى هدفك. في هذه الحالة، يمكن أن يكون تحويل شهري قدره 1000 دولار إلى حساب توفير عالي العائد قمت بتسميته "شراء منزل في المستقبل".

استثمار شهري متكرر

لا يوجد بناء للثروة بدون استثمار. يعرف الأغنياء ذلك، ولهذا السبب يستخدمون دخلهم لشراء أصول عالية القيمة مثل الأسهم والعقارات.

وبعكس السائد، يرى كارلتون، أن الاستثمار لا يتعلق بتوقيت السوق، إنما يتعلق برؤية طويلة الأجل لعقد أو أكثر.

قال، إن أغنى عملاءه يعلم أن الاستثمار يتعلق بقضاء الكثير من الوقت في السوق. بدلاً من اللحاق بالارتفاعات والانخفاضات العشوائية في السوق في اللحظة المثالية، فإنهم ببساطة يستثمرون نفس المبلغ بالدولار في جدول زمني محدد. تماما مثل الساعة.

من خلال تحويل الاستثمار إلى عادة (بمساعدة التحويلات التلقائية كل شهر)، يتجنب عملائي الأخطاء المكلفة، مثل تفويت أفضل الأيام أداءً في سوق الأسهم وخسارة سنوات من العوائد المركبة في سوق السندات. يُطلق على هذه الخطوة الذكية اسم متوسط التكلفة بالدولار، وهو أمر يمكن لأي شخص القيام به.

يخططون للأسوء

يعتمد بناء الثروة على شيء واحد، وهو عدم ترك أي شيء للصدفة، ويجب التخطيط بشكل استباقي للأشياء السيئة.

سواء كانت حالة طبية طارئة، أو انهيار سوق، أو استبدال قطعة باهظة الثمن من منزلك - فهناك طرق لحماية نفسك من الخراب المالي.

وإليك أكثر استراتيجيات الحماية من الكوارث شيوعاً التي يستخدمها الأثرياء، وهي كالتالي: امتلاك صندوق طوارئ نقدي يعادل دخل ستة أشهر - البحث واختيار خطة التأمين الصحي المناسبة - حماية دخلهم من خلال تأمين العجز - حماية أسرهم بالتأمين على الحياة - حماية إرثهم بخطة التركة.

ويرى أنه بدون جزء "الحماية" من خطتك، من السهل جداً تفجير أهدافك المالية عندما تأتي مفاجأة لا مفر منها.

تنويع الدخل

يعي معظم الأثرياء ضرورة التنويع، لكن ليس فقط فيما يتعلق بالاستثمار، ولكن تنويع الدخل.

يرى كارلتون، أن وجود مصدر دخل واحد فقط وهو الراتب يهدد مخططاتك المالية بأكملها، حيث يعتمد على قدرتك على الحفاظ على هذا الدخل، وحال خسارته تتبدل الأمور من الازدهار إلى الانهيار مرة واحدة.

بالنسبة للأثرياء، إذا فقدوا تدفقاً واحداً من الدخل بسبب حدث مفاجئ، مثل الركود، فلديهم أربعة أو خمسة آخرين لمساعدتهم على دفع الفواتير، ومواصلة الادخار للتقاعد، وتجنب العودة إلى الوراء مع أهدافهم.

وقبل أن تسأل عن مصادر الدخل الإضافية، فهذه الأكثر شيوعاً، بين عملاء كارلتون: امتلاك أصول مدرة للدخل مثل الأسهم والسندات والعقارات - تحويل خبراتهم إلى عمل استشاري أو تدريب - بناء صخب جانبي قابل للتطوير من خلال الكتابة والكتب الإلكترونية والدورات - الاستفادة من شبكتهم للعثور على أعمال كبيرة للاستثمار فيها.

لا يكابرون

لن تكون العادة الأخيرة التي يشاركها الأثرياء مفاجأة، فعندما يحتاجون إلى المساعدة، أو ببساطة يفتقرون إلى الوقت للقيام بشيء ما بأنفسهم، فإنهم يستثمرون في المشورة المهنية.

بدلاً من القيام بأشياء مثل الاستثمار والضرائب والتأمين والقرارات المالية الكبرى، فهم يفهمون قيمة الشراكة مع مستشار مالي لوضع جميع القطع في مكانها الصحيح.

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