5 علاجات منزلية سريعة للتسمم الغذائي.... تعرف عليها

لارا ثابت

هل عانيت في أي وقت مضى من آلام في المعدة، أو قيء، أو غثيان، أو حمى، أو إسهال بعد تناول طعام غير صحي أو بعد تناول طعام غير مطبوخ جيدًا؟ إذا كانت إجابتك بنعم، دعني أخبرك أن هذه هي أعراض التسمم الغذائي الذي يمكن أن تحدث بسبب تناول طعام به بكتيريا أو طفيليات أو فيروسات.

ومن المهم للغاية التأكد من أن الطعام الذي تتناوله صحي ومطهو بشكل جيد. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي الغيرمطهوة جيدًا إلى تسمم غذائي حاد. ويمكن أن تساعد العلاجات المنزلية على تخفيف الأعراض وتسريع الشفاء، لذلك نستعرض في هذا المقال بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على علاج التسمم الغذائي.

خل التفاح

هذا المكون السحري لديه القدرة على حل معظم مشاكلك من قتل البكتيريا إلى المساعدة في إنقاص الوزن وقد ثبت أن خل التفاح مفيد لعلاج الكثير من المشاكل، نظرًا لخصائصه القلوية فلديه القدرة على تخفيف العديد من أعراض التسمم الغذائي.

كما يمكن أن يساعد علي قتل البكتيريا وترطيب الجسم وتعويضه بالعناصر الغذائية الحيوية التي فقدها جسمك بسبب القيء.

الطريقة : خذ كوبًا ساخنًا من الماء وأضف إليه ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، وتناوله قبل وجبتك لتهدئة بطانة الجهاز الهضمي.

الليمون

هو عنصر أخر يحتوى علي الكثير من الفوائد العلاجية، منها تهدئة المعدة، كونه يحتوي على خصائص حمضية قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا تساعد على قتل البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

الطريقة: يُخلط عصير حبة ليمون واحدة مع كوب من الماء ويضاف القليل من العسل ويُشرب مرتين أو ثلاثة يومياً.

الزنجبيل

الزنجبيل هو عنصر سحري تم استخدامه في المنازل الهندية على مر العصور لحل العديد من المشاكل. يعمل كعلاج جيد وسريع للقيء والغثيان، كونه يحتوى عل مركبات لها خصائص مضادة للميكروبات فيقضي على مسبباب التسمم الغذائي.

الطريقة: يجب غلي عدة شرائح من الزنجبيل في الماء لبضعة دقائق، ثم إذابة القليل من العسل في مغلي الزنجبيل وشربه ساخناً مرتين أو ثلاثة يومياً.

الريحان

عشب ذو خصائص قوية مضادة للميكروبات وله القدرة على قتل مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، كما يساعد في تقليل أعراض التسمم الغذائي وتخففيف من ألم البطن ويساعد في علاج الغثيان والتقيؤ.

الطريقة : قم بسحق بضعة أوراق من الريحان لاستخراج العصي، ثم تُخلط ملعقة من عصير أوراق الريحان مع ملعقة من العسل وتناوله مباشرة أو يمكن خلط قطرة واحدة من زيت الريحان مع كوب من الماء وشربه مباشرة.

الثوم

مكون متوفر بسهولة في منزلنا وغني بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا. إنه قادر على قتل مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء والتي هي السبب الرئيسي وراء التسمم الغذائي. كما أنه يساعد في علاج الاسهال وألم البطن، وله خصائص خافضة للحرارة.

الطريقة: خذ 2-3 فصوص من الثوم وافرمهم جيدًا، واخلطه مع الليمون أو الملح أو بمفرده، وتناوله مرة واحدة في اليوم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

زيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية في فترة ما قبل انقطاع الطمث لدى النساء

حسناء البوابة: تقنيات معتمدة للحصول على حواجب طبيعية