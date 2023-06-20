البوابة – هل أنتِ مدعوة إلى حفل زفاف قريباً وبحاجة إلى فساتين فاخرة لحضور الحفل، ولكنك لا تعرفين ماذا ترتدين؟ لا تقلقي هناك العديد من الخيارات الرائعة، ولكن أولاً، لنتعرف على نصائح وآداب اختيار الثياب الرسمية.



5 فساتين فاخرة لحضور حفلات الزفاف

ضعي في اعتبارك قواعد اللباس. الخطوة الأولى لاختيار أطقم أو فساتين فاخرة هي إلقاء نظرة على بطاقة الدعوة. إذا كان هناك رمز للزي حضور الحفل، فاتبعه قدر الامكان. إذا لم يكن هناك رمز، فيمكنك توقع الزي المناسب من خلال الحدث والموقع والأسلوب الشخصي للزوجين.

تجنبي أي فساتين تكشف أكثر من اللازم. هذا حفل زفاف ، وليس ليلة في المدينة. احتفظي بالتنانير القصيرة وخطوط العنق الواسعة والأقمشة الشفافة لمناسبة أخرى.

ركزي على الاسترخاء. ستكونين على قدميك معظم اليوم ، لذا تأكدي من اختيار الزي الذي يمكنك التنقل فيه بسهولة. تجنبي أي شيء ضيق أو كعب عالٍ جدا.

احترمي العروس. تذكري بأن هذا اليوم هو اليوم الكبير للعروس، لذا تجنبي ارتداء أي فساتين يمكن أن يسرق الأضواء منها. هذا يعني تجنب الفساتين البيضاء، والفساتين الكبيرة جداً والطويلة جداً، و المجوهرات البراقة.

5 فساتين فاخرة لحضور حفلات الزفاف

1. سولاس لندن - فستان أزاليا هالترنيك ماكسي من الكريب المرن

فستان أزاليا من أحدث مجموعات Solace London هو تصميم أنيق يخطف الأنفاس. طريقة اللف الناعمة للقماش حول الرقبة ، والتنورة الطويلة المطوية في حركة انسيابية يجعله تصميماً جذاباً ومناسباً لكل أشكال الأجسام.



2. كارولينا هيريرا - ثوب الحرير الناعم

يحاكي تصميم كارولينا هيريرا سحراً ملكياً لا يمكن تجاهله. مصنوع من الحرير ، ويتميز هذا الفستان برقبة عالية تكمل أسفل الظهر. مع الأكمام الواسعة التي تخلق ظلاً قويًا ، هذا الفستان مثالي للمرأة القائدة الواثقة من نفسها.



3. نيكول باكتي - فستان بدون حمالات من جيرسي سترتش

فستان نيكول باكتي بخطوطه الأنيقة وقياسه الرائع له تأثير جذاب جداً. إنه مصنوع من قماش الجيرسي مثبت بسحاب خلفي. تضفي اللمسات المنسوجة المعقدة عند الصدر وحافة ذيل السمكة الجذابة إحساسًا مفصلًا على المجموعة.



4. زينة زكي - فستان طويل بكتف واحد من سكوبا كريب

يكشف فستان زينة زكي عن روح المصممة العراقية الأنثوية الواثقة. تضيف زهرة منحوتة على خط العنق بكتف واحد لمسة من الدراما لهذا الفستان الضيق ، بينما توفر لك قفازات السهرة مجموعة من خيارات التصميم.



5. جوفاني - فستان مزين بياقة عميقة من التول

تألقي بجوهر التألق مع هذا الفستان من جوفاني. تُظهر هذه التحفة الذهبية المزينة بالخرز المتلألئ حرفية معقدة ولمسة من المرح. يضيف التول لمسة خيالية وأثيرية ، في حين أن الأكمام الطويلة تنضح بالتطور.

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