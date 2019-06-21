5 فوائد صحية للأناناس

1. غنيّ بالفيتامين سي

يُعتبر الفيتامين "سي" من أهمّ المواد الغذائية في الأناناس. إذ تعزز الجهاز المناعيّ لأنه غني بمضادات للأكسدة، كما يعالج الجروح ويساعد في امتصاص الحديد.

2. يساعد في خسارة الوزن

إنّ تناول الأناناس كوجبة خفيفة يعدّ اختياراً جيّداً لأن السعرات الحراريّة الموجودة فيه منخفضة إضافة إلى أنّه خال من الدهون المشبعة والدهون المتحوّلة، ما يساهم في خسارة الوزن. هذا وتحتوي هذه الفاكهة على بعض الألياف التي تساعد على التحكم بمستوى السكر في الدمّ. وبالتالي، تشعرك بالشبع لمدة أطول.

3. يعزز عملية الهضم

وجدت الدراسات أنّ مادة "البروميلين" في الأناناس، وهي مزيج من الأنزيمات البروتينيّة التي تخففّ الالتهاب والتورّم في الأنف، بحسب المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH). كما يعالج اضطرابات الجهاز الهضميّ.

4. يقوي العظام

تقي فاكهة الأناناس من هشاشة العظام، نظراً لاحتوائها على معدن "المنغنيز" الذي يقوّي العظام مثل الكالسيوم.

5. غني بمضادات الأكسدة

تعتبر مضادات الأكسدة أنها مركبات تساعد في محاربة الجذور الحرّة الموجودة في الجسد، التي قد تؤدي إلى ضرر خلوي ومشاكل صحيّة أخرى كأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والزهايمر ومشاكل في العيون. إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن الفرد الذي يتّبع نظاماً غذائيًّا صحيًّا غنيًّا بمضادات الأكسدة تقلّ لديه فرص إصابته بمرض السرطان. 6. يخفف من الالتهابات

قد يؤدي الالتهاب المتكرر إلى العديد من الأمراض من بينها مرض الشريان التاجي، السكري، السرطان والزهايمر. لذلك، ينصح اختصاصيو التغذية اعتماد نظام غذائيّ غنيّ بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الأناناس، الذي يساعد على تخفيف كميّة الالتهابات في الجسد لغناه بمادة "البروميلين".

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