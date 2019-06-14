فواكه مفيدة لمرضى السكري

إن كنت تعاني من مرض السكر فنريد اليوم أن نطلعك على بعض المعلومات الهامة لصحتك وخاصة أهم الفواكه المناسبة لك.

وفقا لجمعية السكري الأميركية، فإن 25.8 مليون أميركي يعانون من مرض السكري وبحلول عام 2020 فإن نصف الأميركيين سيعانون من هذا المرض. يعتقد أن الأطعمة المنخفضة في نسبة السكر لها تأثير مفيد في التحكم في مستوى السكر في الدم كما أنها لا تؤثر بشكل كبير على رفع مستويات السكر في الدم، وعادة ما يتم تصنيف الأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم 55 أو أقل أطعمة منخفضة السكريات، والأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم 70 فما فوق تعتبر أطعمة عالية السكريات. فيما يلي أهم 10 فواكه لكل من يعاني من مرض السكر:



التفاح

من الفواكه التي توفر حماية ضد مرض السكري، حيث انه يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وفيتامين C ومضادات الأكسدة.



الكرز

واحد من أنواع الفواكه التي ترفع نسبة السكر في الدم بنسبة قليلة، حيث انه يحتوي على مضادات للأكسدة، وبيتا كاروتين، وفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والألياف وحمض الفوليك.



الخوخ الأسود

يساعد كثيرا في السيطرة على نسبة السكر في الدم، فهذه الفاكهة تتحكم في تحويل الكربوهيدرات إلى سكر في الدم، ويمكن أيضا أن تسيطر على بعض المشاكل التي تصيب مرضى السكري.

ويوصى بتناول نصف كوب من الخوخ الأسود يوميا، عندما تتوافر هذه الفاكهة في السوق، ويمكن ايضا استخدام مسحوق البذور المجففة وتناول ملعقة واحدة من هذا المسحوق مع الماء مرتين يوميا.



الجوافة

تحتوي على نسبة عالية من الليكوبين، وعلى كمية عالية من الألياف الغذائية وكمية لا بأس بها من فيتامين C والبوتاسيوم، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم.



الغريب فروت

هي واحدة من السوبرفوودس الموصى بها من الجمعية الأميركية لمرض السكري، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وفيتامين C، ويرفع نسبة السكر في الدم بنسبة منخفضة.



الأفوكادو

يحتوي على ألياف عالية ومحتوى من الدهون غير المشبعة الاحادية الصحية مما يساعد على تثبيت نسبة السكر في الدم، وتحسين صحة القلب.



الفراولة

غنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والألياف التي يمكن أن تساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم.



البرتقال

يمكن إدراجها في النظام الغذائي العادي لمرض السكري، حيث ان البرتقال ليس مرتفعا جدا في السكر الطبيعي ويحتوي على كميات عالية من الألياف، وفيتامين C والمعادن الأخرى.



الكمثرى

غنية بالفيتامينات A، B1، B2، C وE وكذلك الألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وخفض الكوليسترول، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.



الكيوي

تم العثور على علاقة إيجابية بين تناول الكيوي وخفض مستويات السكر في الدم، حيث إن الكيوي يحتوي على فيتامين C، E وA، والفلافونيدات والبوتاسيوم وكميات عالية من البيتا كاروتين.