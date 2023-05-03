البوابة - ألهمت بوتيغا فينيتا الشخصية الفردية وأنماط جديدة من الحرفية منذ عام 1966. يكمن الإبداع في قلب كل ما يفعلونه. تأسست دار بوتيغا فينيتا في فيتشنزا ، وهو متجذر في الثقافة الإيطالية ومع ذلك يحافظ على نظرة عالمية. تعتبر منتجاتها الجلدية من نوع انترشياتو مبدعة ، وهي رمز لكيفية وضعها معيارًا للرفاهية. علامة تجارية شاملة مع منتجات حصرية ، بوتيغا فينيتا لها شعور بقدر ما هي جمالية.

5 قطع مميزة من بوتيغا فينيتا لإطلالة عصرية

1. حقيبة الكاميرا الصغيرة من جلد انترشياتو

ارتق بمظهرك اليومي مع حقيبة بوتيغا فينيتا الأنيقة ومتعددة الاستخدامات، المصنوعة بأقصى قدر من العناية والاهتمام بالتفاصيل في إيطاليا. مصنوعة من جلد العجل المرن في نسيج انترشياتو المميز للعلامة التجارية ، تتميز هذه الحقيبة المدمجة بتطريز معدني معقود وأجزاء من النحاس الأصفر لإضفاء لمسة من البريق. يضمن إغلاق السحاب تأمين مستلزماتك الأساسية ، بينما يوفر الجيب الفردي وبطانة جلد العجل لمسة نهائية أنيقة.

2. حذاء روكيت تي بار 90 من الجلد المصقول

حذاء بوتيغا فينيتا روكيت هي إعادة صياغة حديثة متطورة لكلاسيكية أنثوية. يضفي الجلد المصقول لمعانًا رائعًا على حزام T-bar النحيف والمقدمة المدببة، في حين يتم إبراز المنحنيات الأنيقة للكعب 90 مم بلمسة نهائية ذهبية فاخرة.

3. عطر باركو بالاديانو الرابع عشر ميلاغرانا

عطر Parco Palladiano XIV Melagrana من بوتيغا فينيتا هو عطر منعش ومشرق ، مستوحى من نزهة الربيع في حديقة Palladian حيث يمكن للمرء أن يشهد ولادة جديدة من الزهور والفواكه. يذكرنا هذا العطر المناسب للجنسين بحيوية الرمان الناضج ، المخففة بأشعة الشمس الصافية في الصباح الباكر. مع عصير وردي فاتح رقيق ، يجمع هذا العطر المضيء بين الماندرين وبراعم الكشمش الأسود ، والمرتكز على قاعدة من خشب الأرز القوي والراتنج. الزجاجة الزجاجية والغطاء الفضي منقوشان بأناقة بنمط انترشياتو وتشطيب يدوي بخبرة.

4. حذاء أتوميك 90 مصنوع من الجلد المصقول

يستحضر هذه الحذاء المفتوح من بوتيغا فينيتا ، طابع الشارع القديم ، وهي الحل الأمثل للإطلالة الجريئة. صُنع هذا الحذاء المفتوح من الجلد المصقول، ونعل مطاطي مُحكم.

5. حزام بوتيغا فينيتا من الجلد المضفر

يعد حزام بوتيغا فينيتا عملاً فنياً خالصاً. صُنع هذا التصميم الفاخر في إيطاليا من جلد الحمل المرن ، ويتميز بطريقة إغلاق فريدة برباط ذاتي مع لمعة معدنية مميزة. يضيف تصميمه المضفر المعقد ملمسًا وأبعادًا لأي إطلالة. سواء كنت ترتديه مع سروال جينز أو فستان طويل، فمن المؤكد أن هذا الإكسسوار المميز سيلفت الأنظار.

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