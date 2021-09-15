5 مؤشرات تدل على أن مديرك معجب بك هل لديك شعور داخلي بأن مديرك في العمل معجب بك، أم أنكِ فقط تبالغين في التفكير؟ ماذا قد يكون خلف الاهتمام الزائد؟ إذا لم تكوني متأكدًا مما إذا كان مديرك في العمل معجب بك أم لا . في علاقات البوابة سنساعدك على تحديد هذه المؤشرات والتأكد من شكوكك:

5 مؤشرات تدل على أن مديرك معجب بك

الغزل المبطن

إذا كان مديرك يحب أن يمدحك كثيرًا، فمن المحتمل أنه يغازلك بطريقة غير مباشرة. قد يكون معجباً بك، لذا فإن المغازلة هي بالتأكيد مؤشر أولي. ومع ذلك ، يجب عليك أيضًا ملاحظة ما إذا كان مديرك يتصرف بنفس الطريقة مع الآخرين. إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن المحتمل أن يكون مديرك في العمل اجتماعيا ومنفتحًا، ولكن إذا لم يكن كذلك ، فأنت تعرف إجابتك.

اجتماعات خاصة

إذا أصر مديرك في العمل على تحديد مواعيد اجتماعات خاصة بعد ساعات العمل، وبدأ في التطرق إلى مواضيع أخرى غير العمل فهذا مؤشر أخر على أنه مهتم بك بشكل شخصي. ما لم يكن هناك أشخاص آخرون في الاجتماع، فلا داعي للقلق.

5 مؤشرات تدل على أن مديرك معجب بك

يقدم خدماته وتعاطفه

لن يقوم أحد بالتغطية عليك في مكان عملك. ومع ذلك، إذا كان مديرك لا يمانع غيابك، فهو لا ينظر إليكِ على أنك مجرد موظفة. إذا تلقيت مزيدًا من الاهتمام من مديرك في العمل، فمن المحتمل أنه يحاول إقناعك بمساعدة ربما أنتِ لست بحاجة إليها.

رسائل أو مكالمات عشوائية

كلنا نشعر بالقلق إذا تلقينا بشكل عشوائي اتصالا أو رسالة نصية من مديرنا في العمل في يوم العطلة أو خارج ساعات العمل. قد يبدو الأمر منطقياً إذا كان الاتصال من أجل مهمة ضرورية في العمل ، ولكن إذا كان ذلك من أجل سؤال يمكن أن يجيب عليه أي شخص أخر أو للاطمئنان عليك، فإن مديرك في العمل معجب بك جدًا.

المعاملة الخاصة

إذا قدم لك المدير معاملة خاص فهذه علامة أكيدة على أن مديرك مهتم بك عاطفيًا. ستجدين نفسك في الطرف المتلقي للعديد من الفرص، وساعات العمل المرنة، إلخ. يتم تفسير هذا في الغالب على أنه إعجاب واضح.

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