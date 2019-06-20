على الرغم من وجود العديد من المنتجات والمكملات الغذائية، التي تدّعي بأنّها تساعد في حرق الدهون، إلا أنّها في الواقع تسبّب العديد من الأضرار الصحية، ولذلك يُنصح بتجنّب استخدامها؛ حيث إنّها يمكن أن تسبب آثاراً جانبيةً خطيرةً في بعض الأحيان.

كما أنّ معظم هذه المنتجات لا يخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء ومن الجدير بالذكر أنّ الطريقة الأمثل لخسارة حرق الدهون تكون عن طريق تناول كمية من السعرات الحرارية أقلّ من الكمية التي يقوم الشخص بحرقها، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية.

وفي هذا المقال نقدم لكم 5 مشروبات تسرع من حرق الدهون في الجسم:

العصائر الطاردة للسموم:

يمكن للعصائر التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة أن تساهم في جعلك تفقدين الوزن بشكل كبير وسهولة فائقة. حيث من المعروف أن الحمضيات لديها قدرة كبيرة على تخليص جسمك من السموم القوية بالإضافة إلى الجزر والتفاح والجنزبيل الغني بالألياف.

لهذه العصائر أهمية كبيرة فهي مدعمة بمضادات الأكسدة الرائعة لجسمك إضافةً لأنها تدعم عمل الجهاز الهضمي وتخلص جسمك من السموم والمواد الكيميائية الخطرة المتراكمة في الأمعاء ولذلك فهي تساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع وطريقة أكثر أماناً.

العصائر النباتية:

لعصائر الخضار كالملفوف واللفت والقرنبيط أو الزهرة كفاءة عالية في قتل الدهون ومساعدة الجسم على محاربة الجذور الحرة. بالإضافة للحفاظ على صحتك حيث تساعد في تحقيق التوازن في مستويات الهرمون في الجسم وتمنع اختلاله.

الشاي الأخضر:

استخدم الشاي الأخضر منذ مئات السنين لما له من فوائد كبيرة منها فقدان الوزن. وعلى الرغم من أنه يتحقق ببطئ وعلى المدى البعيد إلا أن تناول كوب من الشاي الأخضر يومياً بشكل منتظم سيقدم لجسمك كافة المواد المضادة للأكسدة والتي يحتاج إليها ويساعد في حرق الدهون بوتيرة أسرع من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي. لذلك فهو مثالي لحرق المزيد من السعرات الحرارية وزيادة مستوى الطاقة بالإضافة لقمع الرغبة بتناول الطعام وهذه بالضبط هي الآلية الصحيحة لفقدان الوزن.

عصير التوت البري والكمثرى:

إن هذه العصائر إضافةً لكونها لذيذة وسهلة التحضير فهي غنية بالمغذيات والمعادن. فعصير التوت البري مع الكمثرى هو الأكثر كفاءةً لفقدان الوزن حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي بجسمك أي حرق دهون الجسم. فضلاً عن غناه بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.

القهوة السوداء:

القهوة مشروب رائع إذا ما استهلك باعتدال حيث سيكون لديها الكثير من الفوائد الصحية لك، ليس فقط لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتخفض مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. بل لأنها أيضاً تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والقلب، كما أن الكافيين له قدرة مثالية في تعزيز عملية الأيض وزيادة حرق السعرات الحرارية بشكل كبير.

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