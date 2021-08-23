5 مكونات طبيعية تعمل على تأخير الشيخوخة

غالبًا ما نخشى العلامات الأولى للشيخوخة، مثل الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة. لكن الحقيقة هي أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات فعالة لتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. بدلاً من الاستثمار في الكريمات والعلاجات باهظة الثمن، يجب أن نتصرف بشكل طبيعي للحفاظ على بشرتنا شابة!

وسيساعدك استخدام المكونات الطبيعية لتجنب العلامات المبكرة للشيخوخة على تجنب الآثار الجانبية التي تحدث بسبب استخدام المنتجات الكيميائية بالإضافة إلى أنها بسيطة وليست مكلفة قبل كل شيء، حيث تعمل المكونات الطبيعية بفعالية عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحة الجلد وتأخير الشيخوخة. وفي هذا التقرير نستعرض 5 علاجات منزلية للبشرة تعمل بشكل كبير في تأخير عملية الشيخوخة:

الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه الصحية والجمالية والطبية والعناية بالبشرة، حيث تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في جل الصبار على ترطيب البشرة وجعلها أكثر مرونة وأقل تجعدًا. يزدهر النبات في حد ذاته في المناخات الجافة، وبالتالي، كآلية طبيعية، يتم تكييفه لتخزين الماء في أوراقه، والتي عند دمجها مع الأحماض الأمينية والكربوهيدرات المعقدة الموجودة في النبات، تكون عامل ترطيب رائع للبشرة . كما أن له تأثير مضاد لحب الشباب، ويمنح المحتوى الغني بفيتامين C و E وبيتا كاروتين البشرة مغذيًا ومزايا مضادة للشيخوخة.

زيت الخروع

زيت الخروع مكون رائع لتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وله خصائص ترطيب البشرة. ويعد حمض الريسينوليك، أحد المكونات الرئيسية لزيت الخروع، معروف بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد على تنظيف البشرة أيضًا، كما لديه القدرة على ترطيب البشرة لتحقيق مظهر شاب، وزيادة تدفق الدم يساعد على تغذية البشرة.

الليمون

يحتوي الليمون على أحماض هيدروكسي مثل AHA (حمض ألفا هيدروكسي) و BHA (حمض بيتا هيدروكسي) التي تزيل خلايا الجلد الميتة وتساعد في تقليل الرؤوس السوداء وحب الشباب وتغير اللون. يحتوي الليمون أيضًا على فيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة يساعد على منع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. كما يعتبر محتوى فيتامين سي مفيدًا بشكل خاص لتوفير مظهر شاب للبشرة وتقليل علامات الشيخوخة.

العسل

تعمل الإنزيمات الموجودة في العسل على تنعيم البشرة وترطيبها. له خصائص مضادة للأكسدة ومطهرة ومضادة للبكتيريا تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء عن طريق إزالة الأوساخ من المسام. كما أنه يرطب ويشد مسام الجلد، ويمنح بشرتك توهجًا، ويعكس آثار الشيخوخة.

النيم

يحتوي النيم على مكونات مختلفة مثل فيتامين هـ ومضادات الأكسدة والكالسيوم والليمونويد التي تعزز صحة الجلد. يمكن أن تساعد خصائص التطهير في علاج حب الشباب وتقليل الندبات. كما يقلل النيم من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويعزز إنتاج الكولاجين وبالتالي شد الجلد. هذا المكون القوي ضروري في مجموعة أدوات العناية ببشرتك، لأنه يساعد على حماية البشرة من الشيخوخة.

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