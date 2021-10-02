5 مهارات هامة لكسب الحجج والمناقشات ربما لاحظت أن بعض الناس، حتى لو لم يكن هناك منطق في حجتهم، غالباً ما يفوزون وينتهي بهم الأمر بإقناع الآخرين بطريقة ما. الآن هذه موهبة لا ينعم بها الجميع. لكي نكون مثلهم، هناك بعض الأسرار والمهارات التي سنشاركها معكم لتعرفوا كيف تكسبون الحجج!

5 مهارات هامة لكسب الحجج والمناقشات

المهارات:

كن واثقا

أولاً، كن واثقًا من نفسك حتى لو لم تكن متأكدًا. ابق هادئًا ومرتاحًا لأن أولئك الذين يعرفون أنهم على خطأ فقط هم الذين يتوترون.

الحقائق

تأكد من صحة الحقائق التي تقولها. لا تدخل في مناقشة دون وجود دعم منطقي وأدلة. حتى لا تبدو غبيًا في النهاية.

التحكم في المناقشة

لإتقان الحجة، يجب أن تكون الشخص الذي يتحكم في المناقشة. للقيام بذلك، عليك أن تطرح الأسئلة. الاستجواب المتقاطع يشبه ذلك. اطرح أسئلة افتراضية، واجعل خصمك يكافح للعثور على إجابة. استفزه ولكن بهدوء، دون أن تكون واضحًا جدًا بشأن ذلك.

كن مستمعاً جيداً

بغض النظر عن الوضع، من المهم أن تكون مستمعًا جيدًا. لا تفترض أن المحادثة ستكون جدالًا. استمع إلى وجهة نظر الشخص الآخر أولاً. ربما هم على وشك أن يقول نفس الشيء مثلك. ربما لديه وجهة نظر أفضل أو جزء من المعلومات.

لا تكن شخصيًا أبدًا

لا تبتعد عن الموضوع. إنه تصرف غير أخلاقي. يربط معظم الأشخاص الذين ليس لديهم أي شيء مفيد ليقولوه أو ليس لديهم وجهة نظر قوية لإثباتها ، الأمور بحياة الآخرين الشخصية مما يعكس موقفهم الضحل. لا أحد يريد أن يكون في هذا الموقف.

5 مهارات هامة لكسب الحجج والمناقشات

كيف تحاور شخصاً عنيداً؟

الأشخاص العنيدون هم أصحاب الإرادة القوية ، وهي مهارة ضرورية للنجاح في الأعمال التجارية. ومع ذلك ، ليس من السهل التعايش معهم. بمجرد أن تتوقف عن النظر إلى هذه السمات الشخصية على أنها سلبية ، والتوقف عن مناطحتهم، وتتعلم كيفية التعامل مع قائد حازم ، ستصبح المدافع الأول. اشكر صديقك العنيد لأنه جعلك شخصًا أفضل.

بمجرد إتقان هذه المهارات ، ستصبح ملك (أو ملكة) المحادثة. أنت الآن أكثر هدوءً، وذكاءً وأقوى مما كنت عليه من قبل. يبدو وكأنه مجهود كبير ولكن عندما تتبع هذه النصائح، ستصبح محاوراً طبيعياً. انظر إلى الأمر بهذه الطريقة: بعض من أعظم المساهمين في المجتمع يتمتعون بعقول وإرادة قوية. أين سنكون بدون عناد ستيف جوبز، وجيف بيزوس، وبيل جيتس؟ العناد هو الدافع للتغلب على التحديات (طالما أنك لست واحداً منهم).

هناك خط رفيع بين العناد والمثابرة. ليس من السهل التعامل مع الأشخاص ذوي الإرادة القوية عندما يتعلق الأمر بمهارات الأشخاص، ولكن من المفارقات أنه قد يكون أحد أسرار النجاح. التصميم والمثابرة هي سمات الشخصية المطلوبة للنجاح.

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